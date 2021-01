Mis à jour le 17/01/2021 23:16

Avez-vous arrêté d’utiliser WhatsApp? Beaucoup le confirment. Après que l’application Facebook ait décidé de modifier ses politiques de sécurité en 2021. En moins d’une semaine, Télégramme Il a gagné une nouvelle place et une grande partie des utilisateurs utilisent, pour le moment, l’application et voient même ce que le programme leur offre.

Tandis que Télégramme Ce n’est pas nouveau, cette année a vu ses statistiques augmenter en raison du nombre d’utilisateurs qui l’ont téléchargé à la fois sur leurs appareils Android et sur leurs iPhones. Saviez-vous qu’il est possible de créer un compte sans utiliser votre numéro?

Eh bien, comme vous le lisez. contrairement à WhatsApp, où vous enregistrez un numéro de téléphone mobile ou fixe, dans l’application d’origine britannique et émiratie, aucun des deux n’est nécessaire. Comment ça se fait?

Pour cela, il n’est pas nécessaire de compter ou de télécharger une application tierce, encore moins de pirater ou simplement de rooter votre téléphone portable. Tout est assez simple et vous ne devriez avoir que la dernière version de Telegram sur votre appareil Android ou iPhone.

COMMENT UTILISER TÉLÉGRAMME SANS VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Le truc est vieux; Cependant, compte tenu de l’exode des utilisateurs de WhatsApp à TélégrammeDes milliers de personnes veulent savoir quels avantages cette application leur apporte qui, nous l’assurons, l’utiliseront comme principal. Comment ça se fait? Suivez ces étapes:

Vous devrez d’abord ouvrir Telegram et il vous demandera votre numéro de téléphone portable. Comme nous ne voulons pas utiliser notre numéro de téléphone, nous devons simplement télécharger Voice Google. Dans Voice Google, nous pouvons créer un autre numéro sur notre téléphone portable qui ne fonctionne que si l’application est installée. que nous l’avons, nous retournons à Telegram et là nous plaçons le numéro attribué. Vous pouvez créer un numéro temporaire pour pouvoir utiliser Telegram facilement et simplement. (Photo: Telegram) Nous recevrons le message texte et c’est tout. Nous pouvons maintenant supprimer ce numéro N’oubliez pas que vous pouvez également vous connecter à Telegram en utilisant la même application pour le code de vérification.

N’oubliez pas de toujours lire les politiques de sécurité avant d’accepter tout type de changement dans Telegram afin que cela ne vous surprenne pas comme WhatsApp.

Cette astuce ou ces étapes simples ne peuvent pas être effectuées sur WhatsApp. Grâce à ses fonctionnalités de confidentialité, vous pouvez masquer votre dernière connexion et même votre photo de profil.