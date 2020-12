Mis à jour le 30/11/2020 à 19h30

Le Colombien Daniel Galán a remporté son deuxième titre en Challenger de Lima, après avoir battu l’Argentin Thiago Agustín Tirante en finale en trois sets, avec des partiels de 6-1, 3-6 et 6-3, après une heure et 52 minutes de jeu.

Galán Riveros, qui avait remporté son premier titre Challenger à San Benedetto, en Italie en 2018, réalise dans cette fin d’un 2020 marqué par le thème de la pandémie, un grand triomphe, après avoir réalisé un magnifique championnat, dans lequel il a réussi à se montrer. et laissez-le s’asseoir car il est actuellement numéro un du café-tennis.

En route vers le titre, Galán a battu le premier Argentin Agustín Velloti par 6-3 et 6-1; en huitièmes de finale, il a quitté l’espagnol Iñigo Cervantes sur la route 6-3 et 6-2; En quart de finale, il a éliminé son compatriote espagnol Roberto Carballes Baena 7-6 (6) et 6-2.

De son côté, en demi-finale, il a battu le Chilien Marcelo Barrios Vera par 7-6 (4), 4-6 et 6-4, et ce dimanche en finale il a battu, dans un autre match difficile et exigeant, l’Argentin Thiago Tirante, de la classement, ancien numéro un mondial junior de l’ITF, 19 ans et avec un bel avenir devant lui.

Il est à noter qu’après les 80 points attribués pour être champion à Lima, Galán atteindra son meilleur classement mondial ATP, avec la 117e place, tandis que Tirante, qui a débuté le tournoi à la 539e place, aura une augmentation significative de 161 rangs et sera positionné 378e .

