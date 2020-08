Même si certains d’entre eux peuvent être difficiles à croire, c’est la vérité à 100%, avec les recherches nécessaires pour l’étayer.

Vous pouvez penser que vos narines fonctionnent en même temps lorsqu’il s’agit d’inspirer et d’expirer, mais ce n’est pas le cas.

Des recherches publiées dans le journal Mayo Clinic Proceedings ont révélé que les narines respiraient à tour de rôle. Toutes les quelques heures, une autre narine prend le relais et ainsi de suite, ad Infinium.

L’anxiété peut aggraver les mauvaises odeurs. Selon le Journal of Neuroscience, les personnes anxieuses éprouvent des mauvaises odeurs encore pires que les autres.

Même les odeurs neutres peuvent sentir désagréable pour ceux qui souffrent d’anxiété.

Les hommes sont plus oublieux que les femmes. De nombreux projets de recherche qui ont étudié la mémoire des hommes et des femmes ont révélé que les hommes sont plus oublieux que les femmes.

Le journal trimestriel de psychologie expérimentale va jusqu’à dire que la différence de capacité de mémoire pourrait être due aux structures cérébrales différentes des hommes et des femmes.

Les œufs améliorent vos réflexes. Il contient un acide aminé appelé Tyrosine qui permet à votre corps d’augmenter les niveaux d’énergie et de préparation.

Dans un rapport de recherche publié dans le journal Neuropsychologia, il a été constaté que la tyrosine peut augmenter votre comportement intellectuel et votre temps de réaction.

Vous n’êtes pas seulement ce que vous mangez

Environ un dixième de votre masse corporelle est contenu dans votre sang.

Votre masse ne se compose pas uniquement de muscles, de graisses et d’os. Le sang représente entre huit et dix pour cent de votre masse corporelle totale. Des études ont montré que l’adulte moyen a environ quatre à cinq litres de sang dans son corps.

Les bébés naissent presque sans sang.

Un nouveau-né a aussi peu qu’une tasse de sang dans son corps.

La viande rouge aggrave votre B.O. Apparemment, la viande peut avoir une influence considérable sur la qualité de vos odeurs corporelles. La graisse quitte le corps par les poumons. La plupart des gens croient que vous perdez du poids en transpirant.

La vérité est que 84% de la perte de poids se fait par vos poumons. Les 16% restants quittent votre corps sous forme d’urine, de sueur, de larmes et d’autres liquides.

Les gens commencent à développer un os supplémentaire dans leurs genoux appelé fabella. C’est un petit os, et personne ne sait vraiment quel est son but, mais de plus en plus de gens commencent à le développer. Les talons hauts mènent à de meilleures décisions.

Un rapport publié dans le Journal of Marketing Research a révélé que les gens qui font du shopping en guérissent, prennent de meilleures décisions que ceux qui vivent dans des appartements. Selon les chercheurs, c’est parce que dans les talons hauts, vous avez un meilleur sens de l’équilibre et cela vous aide à penser et à dépenser de manière plus équilibrée.