Selon Forbes, de nombreux signes indiquent un rebond rapide des voyages en 2021, car les gens voudront compenser les voyages manqués tandis que d’autres voudront encaisser des bons de voyage qui pourraient expirer bientôt. Selon une enquête réalisée par la plateforme de réservation GetYourGuide U.S.

les voyageurs prévoient déjà de faire plus de voyages d’agrément en 2021 qu’en 2019 et en 2020. Une autre enquête menée par AirportParkingReservations.com a révélé que 39% des voyageurs se sentent «très confiants» quant aux voyages l’année prochaine.

44% se disent «assez» confiants alors qu’ils ne sont pas sûrs de voyager. Les conseillers en voyages COVID-19 Sentiment Barometer ont trouvé un vif intérêt pour les destinations nationales, 42% des demandes reçues étant aux États-Unis.

destinations, contre seulement 16% environ de toutes les demandes avant COVID. Au cours des quatre dernières semaines, Skyscanner.com a enregistré une augmentation incroyable de 368% des recherches de destinations internationales pour les voyages en janvier. Ses données suggèrent que cette confiance croissante des consommateurs se poursuit, avec des recherches de voyages en juillet, en hausse de 94%.

Quand il s’agit de voyager, le timing est primordial. Personne ne connaît l’avenir, comme cette année nous l’a montré avec vengeance, mais de nombreux signes indiquent un rebond, qui pourrait faire de 2021 l’année du voyage. Cela dépendra probablement cependant de la rapidité avec laquelle un vaccin sera disponible et de la vitesse à laquelle le nombre de cas de COVID diminuera.

Et c’est là que réside le problème: si vous réservez dès maintenant des vacances pour l’année prochaine, il pourrait y avoir une deuxième vague de pandémie. Vous risquez également de perdre votre emploi, puis vos vacances, grâce à une politique de remboursement sans cœur mais tout à fait compréhensible.

Attendez trop longtemps et vous pourriez payer plus pour vos vacances et rester coincé dans la foule. Les voyages auront un aspect différent du virus post-corona, mais ce n’est peut-être pas une mauvaise chose. Les villes qui étaient autrefois bondées redeviendront soudainement agréables, même s’il est probable que de nombreux voyageurs opteront pour des évasions plus isolées.

Un bon exemple de ceux-ci serait un road trip aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Botswana, en Afrique du Sud, en Autriche, dans les îles grecques, au Monténégro, en Namibie, en Slovénie et en Australie. Reste à savoir si 2021 sera vraiment l’année du voyage. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas rester à la maison pour toujours!