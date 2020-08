Après 2h48min de jeu, à Serena Williams Il n’avait même pas la force de célébrer le triomphe. Le fait de ne même pas signer un bris d’égalité parfait dans le troisième set lui rendit l’air dans les poumons, puisque les moments de tension auxquels Arantxa Rus l’avait invité quelques minutes auparavant se passaient toujours dans sa tête. L’Américaine a survécu à ses débuts dans le Cincinnati WTA Premier 5 montrant un bon niveau physique et un besoin de s’améliorer au tennis. Cela a été expliqué par l’ancien numéro 1 mondial lors d’une conférence de presse.

– Un match de triche

«À un moment donné, je vais devoir m’améliorer. Je n’ai pas l’impression qu’elle fait quelque chose de mal, c’est juste que … nous avons étudié ses matchs et, honnêtement, elle n’a pas joué comme ça. C’est une chose intéressante donc j’espère passer à autre chose, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Physiquement, je me sens dans une forme incroyable, mais aujourd’hui, dans le deuxième set, j’ai heurté un mur, ce qui pourrait arriver. Au final, au tennis, tout est mental, tout se résume à la mentalité ».

– Physiquement, il n’y a pas de débat

«J’essaye de le porter toute la journée, nous verrons ce que je ressens demain, même si j’ai l’air prêt, excité de revenir. Comme je l’ai déjà dit, je me sens en pleine forme, super prêt. J’ai l’impression d’être prêt à tout. La raison pour laquelle j’ai essayé d’être de cette manière est que maintenant, il y a six semaines d’affilée où, pratiquement, nous jouerons au tennis tous les jours. C’était une excellente occasion de se préparer et d’être prêt pour la terre battue par la suite ».

– Expérience sans public

«Je ne sais pas, c’était bien. Maintenant, je sens que j’ai réussi le test de jouer sans public, je peux aussi le passer à l’US Open, en jouant à Arthur Ashe. Il y a eu un moment où je secouais le poing et disais « Allons-y! » C’était comme si j’imaginais le public dans ma tête ou quelque chose comme ça. Ce fut une expérience amusante, du moins pour moi, à ce moment-là, c’était comme si les stands étaient pleins ».

– Jouer en noir avec tant de chaleur

«Mon adversaire a aussi joué vêtue de noir et chaque fois que je la regardais, elle semblait parfaitement bien. Cela m’est arrivé très peu de fois, la vérité, en commentant cela avec mon entraîneur, j’ai fait remarquer que cela ne m’était jamais arrivé auparavant. Je ne suis pas du genre à faire des pauses non plus, je ne suis jamais, toujours prêt, mais cette fois, je transpirais beaucoup, comme si mon corps pleurait, transpirait abondamment. C’était comme serrer tous les pores. Heureusement, j’ai pu récupérer et mieux jouer dans le troisième set, donc je continuerai à porter du noir. «