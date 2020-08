Le tournoi de Cincinnati a marqué le retour officiel du tennis masculin. Une semaine marquée par tout cela a également marqué le début d’un nouveau système de score dans lequel les joueurs ne défendent pas les points obtenus la semaine précédente. La pandémie de coronavirus est susceptible de prévenir bas très prononcé, mais la possibilité d’obtenir des points ATP nous a redonné de grands sauts dans le classement après de bonnes performances. Il Top 10 reste exactement le même, bien que oui, les 640 points du Titre dans Cincinnati ils sont partis Novak Djokovic plus de 1000 points en avance sur son ultime poursuivant, Raphael Nadal.

Changements les plus importants:

– Milos Raonic (# 18, +12 places): Le joueur de tennis canadien a fermé la bouche à tous ceux qui se moquaient de lui pour sa photo avec Schwartzman. Sa performance était probablement l’une des plus fortes de cette semaine, avec un Milos rafraîchi qui non seulement a servi à un niveau spectaculaire, mais qui a également résisté à l’arrière de la piste affichant une mobilité nettement améliorée. Il a l’air d’un homme plus fort et sa finition l’a catapulté dans un top 20 dans lequel il n’avait pas été depuis longtemps. Bien sûr, encore très loin de ce qui fut un jour sa meilleure position (n ° 3 mondial).

– Filip Krajinovic (# 26, +6 places): L’une des victimes de Raonic à Cincinnati était le joueur de tennis serbe. Krajinovic a montré son meilleur tennis en une semaine où il a dépassé Dominic Thiem ou Marton Fucsovics et où il avait un ballon de match pour éliminer le Canadien. Soustrayant son service comme personne d’autre, reliant de grands revers parallèles et faisant preuve de beaucoup de courage, Filip atteint son meilleur classement historique, se consolidant comme un outsider dangereux dans des tournois importants et renforçant sa position de tête de série dans les Grands Chelems.

– Jan-Lennard Struff (# 29, +5 places): Un autre des joueurs de tennis qui atteint sa meilleure position historique après cette semaine. Ainsi, l’Allemand a caillé un tournoi dans lequel il a brisé les moules: à Cincinnati, il a atteint pour la première fois les quarts de finale d’un Masters 1000. Il n’a rien pu faire contre Novak Djokovic, mais Struff continue de faire tomber les barrières très petit à petit. Le prochain objectif doit être, par potentiel et qualité, d’atteindre sa première finale ATP.

– Aljaz Bedene (# 53, +8 positions): Compétiteur de longue date au sein de la classe moyenne du circuit, le joueur de tennis slovène a connu une excellente semaine au cours de laquelle il a laissé deux joueurs de tennis potentiellement dangereux: Cristian Garín et Taylor Fritz. Daniil Medvedev lui a fermé la porte avec une solide performance en huitièmes de finale, mais le tir acquis lors du précédent et sa bonne adaptabilité aux conditions de Flushing Meadows l’ont remis sur le radar du top-50.

– Marton Fucsovics (# 66, +18 places): La plus grosse ascension du top 100 est celle du joueur de tennis hongrois, qui est encore assez loin d’un classement en fonction de son potentiel. Après avoir également passé la phase de qualification, Marton a atteint les huitièmes de finale après avoir battu Grigor Dimitrov. Là, un autre homme sur une belle séquence de tennis (Krajinovic) a été mesuré, mais les points qu’il a gagnés à Flushing Meadows le ramènent dans le top-70.

– Emil Ruusuvuori (# 92, +8 places): Le premier des deux nouveaux membres du top-100 est l’une des plus grandes promesses du circuit. Emil a éclos pour la première fois à New York, surmontant la phase précédente, signant sa première victoire ATP après un retour spectaculaire et étant très proche de vaincre tout un top-10 comme Matteo Berrettini. La domination exercée par le Finlandais sur le circuit Challenger semblait se prolonger dans un grand tournoi, et le résultat est clair: être dans le top 100 pour la première fois.

– Marcos Giron (# 93, +8 positions): Discours et situation pratiquement similaires à ceux de Ruusuvuori. L’ancien champion universitaire aux États-Unis avec UCLA a enfoncé la porte du top 100 après plusieurs mois de bons résultats au niveau Challenger. Il y est aussi parvenu après avoir surmonté une ronde à Cincinnati (il a battu MacKenzie McDonald) et après avoir traversé une phase préliminaire assez difficile. Joueur très équilibré et complet de l’arrière du court, il aura à l’Us Open une autre occasion en or de continuer à ajouter grâce à un premier tour très abordable (contre Marc Polmans).