Dans un monde de plus en plus homogène où abondent des géants à vocation clairement offensive, Alexandre Davidovitch Visez l’éclosion donnant une note de couleur au tennis. Cela faisait longtemps qu’un joueur de ses caractéristiques n’avait pas émergé, un homme ordonné dans son propre chaos, avec un charisme écrasant, une certaine tendance à la folie sur le court et pour lequel tout fan paierait un ticket. Le tennis a besoin de choses différentes et l’espagnol les incarne clairement.

Son talent débordant doit être exploité sans cloîtrer la personnalité d’un personnage unique, un pur-sang qui a besoin de se sentir libre et de prendre congé. Vous trouvez le carré du cercle dans ce US Open 2020, où il a réussi à se qualifier pour la troisième manche d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière et a devant lui une occasion unique de continuer à explorer ses limites. Davidovich excite, éblouit et désespère aussi parfois, mais il est clair que son apparition sur la scène ne peut qu’apporter des choses positives à ce sport. Il a parlé pour le site Web de l’ATP après avoir remporté Hubert Hurkacz et il l’a fait avec son charisme habituel.

– Sentiments après la victoire et définition de soi. « Je suis très content du travail que nous avons fait en quarantaine, à la fois mentalement et physiquement. Cela a été la victoire la plus importante de ma carrière et je dois continuer à me concentrer et à réfléchir match par match. Je savais que Schwartzman avait perdu et qu’il partait. pour ma part de l’équipe, mais il ne faut pas penser à long terme mais seulement à la prochaine rencontre », commente un Alejandro qui se connaît bien. « Je suis très agressif, mais j’essaie de trouver une certaine régularité et de ne pas aller aussi vite qu’avant. J’aurai toujours cette touche de folie qui est la mienne, même si l’objectif est d’être plus calme sur la piste », at-il déclaré.

– Raison du service d’en bas. S’il y a une caractéristique dans la manière de comprendre le tennis d’Alejandro, c’est sa capacité à décrocher aux moments les plus forts de leurs rencontres. « Je m’entraîne régulièrement, c’est le seul tir extravagant que je travaille. Avant, je passais du temps à pratiquer des coups étranges, mais maintenant j’essaye d’être plus régulier parce que je sais que les coups spectaculaires viennent tout seul. Je ne pense qu’à mieux en continu », dit-il.

– Conséquences de l’entraînement avec Novak Djokovic. Espagnol et serbe s’entraînent ensemble à Marbella depuis des jours et Davidovich n’évite pas de parler du numéro 1 mondial. « Ce fut une très bonne expérience, il a rendu les choses très confortables pour moi et ça a été formidable de m’entraîner avec lui. Passer deux heures à frapper chaque balle au maximum et s’entraîner dur, mettre chaque balle là où elle devrait aller, m’a beaucoup aidé à m’améliorer et m’a servi. pour voir où je suis par rapport aux meilleurs. Après l’avoir rencontré, je peux dire que c’est une personne formidable », a souligné un Alexandre Davidovitch qui cherchera la passe pour les huitièmes de finale du US Open 2020 contre les britanniques Cameron Norrie.