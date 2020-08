Le n ° 7 mondial Alexander Zverev dit qu’il a une relation étroite avec sa famille et ne pas les avoir tous à New York est un peu bizarre. L’USTA a trouvé un moyen d’organiser l’US Open, mais toutes les personnes impliquées dans le tournoi de cette année doivent respecter des restrictions sanitaires strictes à l’intérieur de la bulle.

L’Allemand de 23 ans a affirmé qu’il ne voulait forcer personne de son personnel à venir avec lui. « Je suis quelqu’un qui voyage tout le temps avec la famille, je suis toujours avec mon père, ma mère, mon frère aussi, et ils ne sont pas tous ici, ce qui est pour moi, un peu bizarre alors j’ai voyagé ici seulement avec mon entraîneur physique et mon physio », a déclaré Alexander Zverev à ..

« Aucun de mes entraîneurs ou membres de mon équipe ne veut aller ici, ils ne se sentaient pas en sécurité. Je respecte cela, donc je ne les poussais pas vers cela. » Mischa Zverev espère que son frère obtiendra un bon résultat à l’US Open, mais le plus important pour lui est que le joueur de 23 ans rentre chez lui en pleine forme.

« Je pense que ma préoccupation ou celle de toute la famille est comme, pas jusqu’où vous en êtes à l’US Open », a déclaré Mischa Zverev à . Sport, relayant un message d’amour familial. «Nous voulons que vous reveniez en bonne santé et une fois que vous êtes de retour, vous voulez que toute l’équipe revienne en bonne santé et le plus rapidement possible.

« Et c’est tout ce qui nous importe, c’est tout ce qui nous importe vraiment. »

Zverev est sorti de sa zone de confort

Récemment, le champion Nitto ATP Finals 2018, Zverev, a décidé de prendre du temps loin de sa famille et de tout faire par lui-même.

L’ancien n ° 3 mondial dit que cela l’a aidé à grandir et à mûrir. « Vous apprenez que le tennis, en fin de compte, n’est pas tout », a déclaré Alex. «Il y a des choses plus importantes et que vous devez vraiment prendre soin des gens qui sont autour de vous, que vous aimez.

« Je suis en quelque sorte allé en Europe seul, et j’ai été seul pendant environ un mois et demi, deux mois sans mes parents, sans mon frère, sans personne d’autre, et vous apprenez simplement à apprécier davantage les petites choses. » Je pense que je ‘ Je suis plus discipliné …

Je devais vraiment grandir d’une certaine manière, parce que je devais m’entraîner, je devais faire moi-même mon quotidien, faire les courses, manger, tout comme ça, je devais le faire moi-même, ce que je n’avais jamais fait. »