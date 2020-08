Pas en ayant à assister à un tennis incomplet, dans des circonstances spéciales et jamais souhaitées, nous allons arrêter de ressentir ce que l’on ressent au début de tout le Grand Chelem. Nous avons déjà une image complète de la US Open 2020, dont nous avons couvert le tirage au sort sur YouTube et Twitch, et dont vous disposez déjà de l’analyse ATP dans son entrée correspondante, ce qui nous amène à analyser ce qui pourrait être, plus que jamais, la boîte la plus ouverte que la WTA ait connue depuis longtemps. L’absence de quelques grands joueurs mais aussi le retour d’autres qui n’étaient pas à Cincinnati, forme un maindraw imprévisible, qui donne des options à une multitude de surprises que nous commençons déjà à analyser.

1er quadrant

Chemin potentiel de Karolina Pliskova: Paolini – Garcia – Brady – Riske / Kerber – Martic / Vondrousova – Osaka / Kvitova – Serena / Keys

Potentiels sur le chemin de Petra Martic: Martincova – Bondarenko – Mladenovic – Vondrousova – Pliskova – Osaka / Kvitova – Serena / Kenin

Karolina Pliskova, la tête de série n ° 1, ne semble pas qu’elle pourrait avoir de vrais problèmes pour atteindre son troisième tour, mais ici viendrait un premier match d’un certain calibre, si la nord-américaine Jennifer Brady. Et ce ne sera pas le seul qui, en raison du type de jeu et du caractère stoïque, pourrait mettre le grand joueur tchèque en difficulté. La solidité de Kerber, qui pourrait arriver déjà tirée, ou la toujours dangereuse Riske, en tant qu’adversaires hypothétiques des huitièmes, peuvent se compliquer la première semaine à une Pliskova qui vient d’une grande déception à Cincinnati (elle est tombée au premier tour).

Le deuxième pli du premier quadrant de la peinture est également ouvert, qui aura Vondrousova et Martic comme graines principales. Avec des premiers tours a priori simples pour les deux, au fil des jours, des joueurs comme Poutineva ou Mladenovic apparaîtront, intermittents mais de qualité, même une Paula Badosa pourrait aussi avoir sa chance, qui pourrait être vue avec les Français au second tour. Paula fait ses débuts contre le Russe Gracheva.

2e quadrant

Sentier potentiel Naomi Osaka: Doi – Giorgi / Van Uytvanck – Gauff / Sevastova – Kontaveit – Kvitova – Serena / Keys – Pliskova

Chemin potentiel de Petra Kvitova: Begu – Kozlova – Peterson – Rybakina / Yastremska – Osaka – Pliskova – Serena / Kenin

Nous avons descendu 32 lignes pour rencontrer Naomi Osaka, peut-être l’une des grandes favorites pour le titre, ancienne championne du tournoi et un profil très clair de joueur sur dur. La Japonaise arrive après avoir abandonné les demi-finales de Cincinnait en raison du pire boycott avec de bonnes sensations de jeu, et aura un duel avec sa compatriote Doi a priori simple mais pas exempte d’avoir besoin de concentration dès le premier ballon.

Le fait est que la route aurait pu préparer une pierre très inconfortable à la figure de Cori Gauff, qui à son tour devra éviter l’obstacle de Sébastova -bon tirage au sort pour Gauff en termes de tête de série- puis Kasatkina ou Kostyuk . Si cela arrive, ne doutez pas qu’Osaka-Gauff serait l’un des matchs du tournoi. Plus bas, un peu moins de brillance mais des joueurs avec une variété stylistique pour clôturer le round de 16 bracket. Kontaveit apparaît comme le statut le plus élevé sur cette étagère du tableau, bien que Danielle Collins ne soit pas une adversaire facile à ce premier tour.

3e quadrant

Route potentielle de Madison Keys: Babos – Teichmann – Zhang / Cornet – Muguruza – Serena – Kenin / Sabalenka – Osaka / Pliskova

Voie potentielle de Serena Williams: Ahn – Stephens – Sakkari – Clés / Muguruza – Kenin – Osaka / Pliskova

Nous entrons en terrain dangereux, en raison du nombre de noms qui vont apparaître réclamant une place dans cet US Open, des noms de grande importance, passés ou présents, mais avec une grande capacité. Le premier à apparaître dans le 3ème quadrant est le toujours grandi à domicile Madison Keys, qui fait ses débuts avec Babos, pourrait continuer contre Bolsava et aurait son hypothétique rival de troisième tour à Cornet ou Zhang. Bon chemin pour Keys sur le chemin du huitième. Là, sa potentielle rivale ne serait autre que l’Espagnole Garbiñe Muguruza, a priori remise de ses problèmes de cheville et avec un chemin pas très raide: débuter contre Hibino pour commencer. Sachant que le tournoi va être plein de surprises, il est fort possible que Keys-Muguruza au deuxième tour.

Nous sommes descendus un peu plus et avons trouvé Maria Sakkari, l’un des noms à la hausse ces deux dernières années. La Grecque fait ses débuts avec Voegele, et elle n’aurait pas non plus de parcours difficile même si sa potentielle rivale s’appelle Amanda Anisimova, de talent incontestable mais très intermittente pour le moment. Bien sûr, au deuxième tour, il pouvait se souvenir du match de Cincinnati dans lequel Serena Williams était très proche de la victoire et est tombée au retour de Sakkari. Le plus jeune des Williams fait ses débuts avec Ahn, puis Puig ou Gasparyan et peut-être un Stephens sans but depuis trop longtemps. Encore un rendez-vous plus que possible entre Grec et Américain.

4e quadrant

Chemin potentiel d’Aryna Sabalenka: Dodin – Azarenka – Kudermetova – Konta / Venus – Kenin – Keys / Williams – Osaka / Pliskova

Voie potentielle de Sofia Kenin: Wickmayer – Zvonareva – Jabeur – Mertens – Sabalenka – Keys / Williams – Osaka / Pliskova

Et nous arrivons à la fin. Là où la table est également très ouverte et il n’y a pas de grands favoris à croiser en huitièmes de finale pour une place en quarts de finale. Sabalenka doit élever le niveau pour demander le passage, mais il fera ses débuts contre Dodin et ensuite il affrontera Azarenka, sa compatriote, dans un duel formidable.

Muchova et son duel avec Venus Williams compliquent les débuts de la Tchèque, tandis que Konta semble avoir des premières mesures plus claires. Enfin, un potentiel grand duel entre Kenin et Jabeur au troisième tour, ainsi que les Clijsters vs Alexandrova au premier tour, assaisonnent une dernière partie un peu plus dénuée de grands noms mais beaucoup plus d’imprévisibilité.