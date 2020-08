Les attentes étaient les plus élevées pour savoir quel tirage au sort pour la boîte masculine de la US Open 2020, le Grand Chelem le plus particulier dont on se souvienne pour les nombreuses circonstances particulières qui l’entourent et mettent sa célébration en échec. Le fait qu’un seul tournoi précédent ait été joué signifie qu’aucun des favoris ne peut se détendre le moins du monde, et la demande du premier tour sera importante. Novak Djokovic partie comme grand favori, mais Dominic Thiem, Daniil Medvedev et, dans une moindre mesure, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas ils aspirent à renverser le Serbe, dont ils connaissent déjà le chemin à parcourir, dont le plus complexe sera Thiem et le Djokovic le plus abordable. Les absences de Roger Federer, Rafael Nadal et d’autres joueurs exceptionnels ne doivent pas assombrir un tournoi qui aura des affrontements importants dès le début et des joueurs éminents, comme Andy Murray, qui en n’étant pas tête de série peut générer un véritable tremblement de terre.

AVANCE

Ce sera la première fois qu'il sera joué sans public, ce qui peut introduire des nuances importantes dans la façon dont un tournoi avec 128 membres et 32 ​​graines peut être développé.