Le joueur de tennis russe Andrey Rublev est de retour au Western & Southern Open – cette fois à New York – douze mois après avoir remporté l’une des plus grandes victoires de sa carrière face à la légende du tennis suisse Roger Federer. Rublev a battu Federer en huitièmes de finale lors de l’événement de l’année dernière à Cincinnati et a parlé de son admiration pour le 20 fois champion du Grand Chelem lors d’une interview avec l’ATP Tour avant son match de premier tour cette année.

Andrey Rublev explique pourquoi Roger Federer est une légende

Le Russe de 22 ans dit qu’il comprend la pression que Federer doit ressentir puisque toute perte précoce pour lui suscite beaucoup d’attention dans les médias, ce qui rend ses réalisations constantes au fil des ans encore plus impressionnantes.

«J’étais plus impressionné même avec Roger. Parce qu’imaginez à quel point il est difficile pour lui de prouver chaque semaine qu’il est le meilleur parce que je pense que nous avons joué le 3e ou le 4e tour. Même le 4e tour et combien d’attention c’était parce qu’il a perdu.

Même si je perds le 4e tour, je n’ai pas cette attention sous presse. Personne ne s’en soucie vraiment. Et lui, il doit jouer la finale minimum chaque semaine pour ne pas avoir cette attention que – «Oh Roger a perdu». Et chaque semaine pour le prouver.

Alors imaginez la pression qu’il a et chaque semaine, il prouve qu’il est le meilleur de l’histoire. « Rublev a également félicité l’attitude gracieuse de la légende du tennis suisse quand il perd et qu’il est capable de subir des pertes dans sa foulée, en le disant. lui fait respecter encore plus la superstar suisse.

«Pendant le match, je ne sais pas, je ressentais à quel point je respecte Roger. Quelle est la taille de la légende. Même quand il a perdu, vous ressentez quelque chose d’irréel qu’il y aille en acceptant complètement aujourd’hui n’était pas mon jour. C’est pourquoi il est un Légende.. »

Le n ° 14 mondial ne pourra pas reproduire cette fois sa course de l’année dernière. Il a été éliminé au premier tour de l’Open de l’Ouest et du Sud, perdant contre le Britannique Dan Evans en trois sets. Le n ° 1 britannique a marqué une victoire de 7-5, 3-6, 6-2 sur Rublev, qui est actuellement classé meilleur n ° 14 en carrière au monde.