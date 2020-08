Canadien Milos Raonic, 30 ans au monde, a remporté ce mardi deux fois 6-2 face au Britannique Andy Murray, numéro 134, et s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 à Cincinnati.

26/08/2020 à 05:54

CEST

.

Le duel était leur treizième en tant que professionnels, et le La victoire de Raonic était la quatrième contre les neuf de Murray.

Le Britannique est revenu à la compétition après plus d’un an sans jouer en raison de problèmes avec sa hanche droite.

N’a pas atteint le troisième

Bien que Murray ait surpris avec deux victoires contre l’Américaine Frances Tiafoe au premier tour, et au second l’Allemand Alexander Zverev.

Avant Raonic, il n’avait aucune option pour interrompre le service les deux fois, il a atteint.

Raonic, 29 ans, a dominé le match, qui a été temporairement suspendu en raison de la pluie, et il a fallu une heure et 28 minutes pour résoudre le classement.

Raonic a réussi 10 as directs, avec deux doubles fautes, par 5 et 1, respectivement, pour Murray, 33 ans, qui avait 44 points gagnés par 63 du joueur de tennis canadien, dont 29 au deuxième service, ce qui a montré que le vétéran joueur de tennis écossais, ancien numéro un de la monde, il ne s’est pas reposé non plus.

Le rival de Raonic sera le Serbe Filip Krajinovic, 32 ans dans le monde, qui a battu par 6-2 et 6-1 le Hongrois Marton Fucsovics, 84 classé dans l’ATP, entré dans le tableau principal par la phase précédente, et a donné la surprise d’éliminer le Bulgare Grigor Dimitrov, quatorzième tête de série, au deuxième tour.