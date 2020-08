Répondre aux attentes après une interruption de cinq mois est un terme quelque peu élastique, donc dire que le Murray-Zverev a répondu aux attentes dépend de sa situation dans son contexte. C’était un bon jeu compte tenu de ces circonstances, avec des moments de transition, des incohérences et des doutes mais quelques points et sections intéressants du point de vue qu’il faudrait peut-être utiliser avec Andy et Sascha pour le moment: le point physique de l’Ecossais, les premières mesures d’Alex avec Ferrer.

Dans un va-et-vient presque constant, les deux joueurs ont dû garder la tête froide, et c’est un peu difficile chez deux mecs au sang chaud et beaucoup de gestes aigres pendant les matchs. Le crash a vu de nombreux avantages gaspillés et un résultat serré qui a exigé beaucoup de courage dans une période où tout va avoir tendance à se déstabiliser en raison de l’inactivité.

Il n’a pas fallu longtemps à Murray pour déstabiliser Zverev à propos de son service. Dans le quatrième match du match, l’Allemand a faibli avec son premier tir et a commencé à aller en remorque, une situation toujours exigeante sur le plan mental. Andy, physiquement à l’aise pour tenter d’inverser et de dominer depuis le centre, a trouvé un bon feeling avec le coup droit inversé et, surtout, la croisade, qui a conduit l’Allemand à frapper son lecteur en course.

Cependant, le match va être dominé par l’incertitude et là les deux joueurs tomberont lors des deux prochains sets. Alexander sera le premier à enregistrer sa réaction: avec un meilleur premier service dans le deuxième set, son jeu de base échappera à tant d’erreur pour se fermer plus tard, près du filet, jusqu’à ce qu’il trouve l’égalisation, mais le troisième set est il va s’effondrer vers une série de sommets difficiles à cataloguer.

Andy frappe le premier et a une avance de 4-1, une avance presque définitive, mais toujours prudent pour ce que nous voyons dans ce Cincinnati Masters 1000. Et si prudent. Zverev a l’opportunité de casser et pas seulement cela, mais après avoir égalisé quatre, il continue de faire une autre pause et a 5-4 et sert à attacher la victoire. Mais sa main va se raidir de telle manière qu’il va commettre trois doubles fautes et céder le jeu à son rival, qui avec cinq de même ne va pas gaspiller toutes les concessions de son rival, apparemment plus entier au moment du début du match. troisième trimestre. De 4-1 à 4-5 puis à la finale de Murray 7-5. Un manège.