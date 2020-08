L’ancien n ° 4 mondial Greg Rusedski, qui est maintenant un commentateur de tennis de premier plan, dit qu’il serait phénoménal si l’ancien n ° 1 mondial Andy Murray pouvait atteindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem et qu’il ne pense pas que le joueur de 33 ans le ferait. être en mesure de remporter un autre titre du Grand Chelem en raison du bilan que ses blessures ont causé à son corps.

L’ancien n ° 1 mondial Murray a fait un retour après une deuxième opération à la hanche l’année dernière et a remporté un titre ATP à Anvers en octobre. Une blessure au bassin subie lors de la finale de la Coupe Davis à Madrid en novembre le tenait à nouveau sur la touche.

Il devait revenir en mars mais le circuit de tennis est en panne en raison de la pandémie.

Greg Rusedski dit qu’Andy Murray est un concurrent incroyable

Dans une interview accordée à Radio Times, Rusedski a déclaré: «Je ne le vois pas gagner un autre majeur dans sa carrière.

Je pense que c’est physiquement trop exigeant pour tout ce qu’il a vécu. «Pour Andy, s’il pouvait entrer dans le quatrième tour de la deuxième semaine d’une majeure, ce serait une performance phénoménale à mon avis.

C’est un si grand compétiteur, c’est un très bon joueur. Il suffit de revenir dos à dos, et je ne suis pas sûr que son corps puisse le supporter physiquement, mais c’est un compétiteur incroyable. «

Lors de l’Open de l’Ouest et du Sud de cette semaine à New York, Murray a remporté deux bonnes victoires contre l’Américaine Frances Tiafoe et la tête de série n ° 5 Alexander Zverev avant de passer à l’ancien n ° 3 mondial Milos Raonic en huitièmes de finale.

Rusedski dit que Murray se rendra à l’US Open de bonne humeur et profitera de l’US Open sans avoir la pression d’être l’un des prétendants au titre. « Avec Andy, pour moi, il est en bonus en ce moment grâce à tout ce qu’il a accompli et tout ce qu’il a fait. »

«Je pense qu’il va être de bonne humeur et vraiment apprécier l’US Open. N’oublions pas que c’était sa première majeure en 2012, donc de bons souvenirs là-bas aussi ». Andy Murray, 33 ans, est classé No.

134 dans le monde actuellement et est trois fois champion du Grand Chelem – en plus de l’US Open en 2012, il a également remporté Wimbledon en 2013 et 2016. Il a également remporté la médaille d’or en simple masculin aux Jeux olympiques de 2012 et 2016.