Au cours des dernières années, Andy Murray a été l’un des plus fervents défenseurs de tennis féminin. Non seulement défend le niveau des joueurs eux-mêmes; les Britanniques ont toujours été les premiers à faire en sorte que des mesures telles que l’égalité des prix soient totalement obligatoires, en plus de soutenir l’union des circuits pour augmenter la valeur du produit féminin. Demandé s’il fera partie de la nouvelle Association des joueurs conduit par Djokovic et Pospisil, Andy a commenté que, pour l’instant, ne fera pas partie pour deux raisons. Il a également parlé de sa condition physique lors de sa conférence de presse avant Us Open 2020.

– Association des nouveaux joueurs: « Je ne vais pas signer le document aujourd’hui. Je ne suis pas contre une association de joueurs, mais j’ai deux raisons principales. Premièrement, je pense que la direction actuelle devrait avoir plus de temps pour faire connaître sa vision. En fonction de son travail ou non. ça marche ou pas, à l’avenir vous pourriez peut-être prendre une décision différente.

Ensuite, il y a le fait que les femmes ne faites pas partie de cela. Faire partie des femmes enverrait un message beaucoup plus puissant. Ce n’est pas ce que nous avons actuellement. Si ces choses changent à l’avenir, faire partie de l’Association est quelque chose que je reconsidérerais vraiment. «

– Changements possibles dans la redistribution de l’argent, tant au niveau ATP que WTA: « C’est une bonne question. Autant que je sache, en ce moment, la redistribution de l’argent aux joueurs des tournois en dehors du Grand Chelem est à un niveau avec lequel de nombreux joueurs devraient être à l’aise. C’est dans le Grand Chelem que la compensation les joueurs, je pense, devraient être plus âgés.

Ce n’est pas seulement une question monétaire. Les joueurs gagnent dans les Chelems du 16% à 18% de ce qu’ils génèrent. Je pense que je parle pour tout le monde si je dis que nous avons beaucoup plus de valeur que cela pour le tournoi. Si le revenu diminuait et que notre pourcentage était plus élevé, nous n’aurions aucun problème à perdre des prix en argent. Je crois que les joueurs sont bien plus de 16%.

Je ne sais pas si c’est nécessairement un problème ATP et WTA, les Grands Chelems sont séparés. Je pense que le changement peut être réalisé sous la structure actuelle: un peu plus d’unité entre l’ATP et la WTA serait certainement une chose très positive. «

– Sensations physiques et mentales avant l’US Open: « Physiquement, je me sens très bien. Je peux m’entraîner de la bonne manière et profiter de mon temps sur le terrain. Mentalement, ce sera difficile pour tous les joueurs. Ce sera un défi de jouer sans spectateurs, c’est difficile, mais l’important est votre niveau de Je me sentais à l’aise de mettre ça de côté la semaine dernière, je n’avais pas l’impression que c’était mal. C’est juste différent, mais j’ai hâte de participer à nouveau au Grand Chelem. «

– Comme il est spécial de rejouer à Flushing Meadows: J’ai hâte, bien que les circonstances soient manifestement différentes, de jouer sans fans alors que c’est l’une des choses que j’aime dans la compétition. La dernière fois que j’étais ici, j’ai joué quelques bons matchs, mais je n’ai pas beaucoup aimé parce que ma hanche n’était pas là. Bien. Maintenant, je me sens plutôt bien sur la piste en ce qui concerne mon corps. Les matchs ont été difficiles et stressants, mais j’ai aimé courir à nouveau car mon corps allait bien. J’espère que la même chose se produira la prochaine fois. la semaine ».

– Le chemin et le processus qui vous ont conduit ici: « Cela a été difficile, bien sûr. Cependant, j’essaie de ne pas trop penser à ma hanche une fois que je suis retourné à la course. J’essaie de ne pas y penser parce que je le sens à peine quand je joue. Le voyage a été très long jusqu’à présent, et j’espère que je pourrai à nouveau participer à un Grand Chelem sans me soucier de ce que va ressentir ma hanche. La dernière fois que j’ai été dans cette situation, c’était dans le Roland Garros 2017. Cela fait beaucoup de temps. J’ai joué quelques tournois du Grand Chelem depuis, mais ce n’était pas vraiment moi sur le terrain.

Maintenant probablement ne sois pas si vite comme avant, mais je suis capable de sortir, de concourir et de me concentrer sur mon tennis. J’espère pouvoir jouer un match en cinq sets sans que ma performance ne se détériore considérablement au fur et à mesure que le match avance. Il a été très difficile d’arriver à ce point: cela cache beaucoup de travail acharné, beaucoup de hauts et de bas. Mais je suis de retour Ce serait vraiment bien d’aller là-bas et de remporter une victoire mardi. «