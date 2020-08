L’ancien numéro un mondial Andy Murray a admis qu’il n’était pas impressionnant dans les moments d’embrayage contre Alexander Zverev, mais il était heureux d’avoir trouvé un moyen de gagner 6-3 3-6 7-5 leur affrontement au deuxième tour du Cincinnati Masters. À 5-4 dans le troisième set et servant pour le match, le n ° mondial

7 Zverev a commis une double faute à trois reprises et Murray a fini par voler la victoire. « Je ne pense pas qu’aucun de nous deux ait particulièrement bien joué quand nous étions près de la ligne d’arrivée, mais (c’était) peut-être prévisible puisque nous n’avons joué aucun match pendant une si longue période », a déclaré Murray. London Evening Standard.

Murray prétend qu’il ne manque jamais de confiance en lui

Le langage corporel de Murray ne semblait pas bon vers la fin du troisième set, mais il a réussi à sortir et à battre Zverev. « Il n’a pas si bien servi à la fin, ce qui m’a évidemment aidé, mais je me suis battu dur et c’est un bon effort de gagner ça après un certain temps. »

« Parfois, je pense extérieurement si vous me regardiez, si vous me regardez sur le terrain et que vous regardez depuis les gradins, vous pourriez penser que je suis vraiment déprimé et que je suis très négatif », a déclaré Murray. , comme cité sur Tennishead.

«Extérieurement, je le suis définitivement. Mais je pense qu’en moi j’ai une très, très forte confiance en moi et je sais que je peux gagner des matches comme ça. «Bien que cela n’apparaisse pas toujours de cette façon lorsque vous me regardez sur le terrain, je crois toujours, même lorsque, extérieurement, il semble que je puisse signaler ou être négatif».

Murray, qui joue pour la première fois depuis novembre 2019, a été impressionné par son mouvement. « Je bougeais plutôt bien à la fin du match. Il y avait certainement des accalmies là-dedans, comme des baisses d’intensité, un peu d’énergie par moments.

«C’était ridiculement chaud au début du match, incroyablement chaud et humide. «Je pense que j’aurais réussi un cinq sets [even if] ça aurait été dur, c’est sûr ». Le prochain adversaire de Murray sera Mills Raonic, qu’il a battu lors de la finale de Wimbledon 2016.

« Je l’ai beaucoup joué. Un service énorme », a déclaré Murray. « J’ai vu un peu de son match aujourd’hui contre Dan Evans. Il sert bien, joue agressivement, c’est à ce moment qu’il joue de son mieux. » « Nous nous sommes affrontés dans certains grands matches.

Nous avons joué à l’US Open, à Cincinnati, à la finale de Wimbledon, à l’Open d’Australie. Il a également eu des problèmes de blessure, donc c’est agréable de le revoir. »