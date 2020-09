Sumit Nagal est devenu le premier Indien avec une victoire à l’US Open en sept ans, battant Bradley Klahn au premier tour pour établir l’affrontement contre le numéro un mondial. 3 Dominic Thiem. Le monde 124 a eu besoin de deux heures et 12 minutes pour renvoyer l’Américain 6-1, 6-3, 3-6, 6-1, assurant sa première victoire majeure avec une solide performance au service et au retour.

Sumit s’est brisé une seule fois sur deux chances offertes à Bradley, perdant le troisième set et dominant les autres pour se retrouver au sommet, assurant un affrontement contre un joueur du sommet, comme il y a un an. Lors de sa première rencontre majeure à l’US Open 2019, Nagal a remporté un set contre le quintuple champion Roger Federer avant de perdre en quatre sets, affirmant qu’il n’avait rien à perdre contre Thiem.

Federer a battu Nagal 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 en deux heures et 30 minutes de tennis divertissant. Roger a frappé 61 vainqueurs et 57 fautes directes, trouvant ses coups après le premier match et repoussant dix des 13 occasions de pause offertes à Sumit.

Les Suisses ont réussi sept pauses et cela a fait toute la différence. Servant à 48%, Federer a eu du mal à contrôler le rythme de ses matchs de service dans le match d’ouverture, prenant seulement cinq points derrière le deuxième service et subissant deux pauses sur quatre chances offertes à Nagal.

Le Suisse a cassé à 15 dans le deuxième match après un vainqueur du revers, perdant le suivant grâce à une double faute qui a maintenu Nagal dans le set. Sumit a bien servi dans le reste du set et a battu Roger à 15 ans dans le neuvième match pour passer devant après un terrible coup droit du quintuple champion qui s’est retrouvé 6-4 lorsque l’Indien a frappé un vainqueur du service lors de ce dixième match.

Federer a tenu après quelques deux au début du deuxième set et a converti la quatrième chance pour une pause dans le deuxième match qui l’a poussé en tête après une double faute de Sumit.

Sumit Nagal a joué contre Roger Federer et Dominic Thiem à New York.

Les Suisses ont obtenu une autre pause dans le quatrième match avec un vainqueur du coup droit et ont scellé le set après un match de marathon sept, repoussant deux occasions de pause et saisissant le septième point de set pour un 6-1 et l’élan avant les sets restants.

Le troisième set a été rapide et fluide, Federer perdant quatre points derrière le tir initial et offrant deux pauses pour un 6-2, ce qui semblait bon pour passer au sommet dans le quatrième set. Roger a rompu par amour dans le premier match lorsque Sumit a marqué un revers, ajoutant un autre à son total dans le cinquième match et ramenant le set à la maison après une erreur de volée de l’Indien à 5-2 pour se rapprocher de la ligne d’arrivée.

De 2-0 au quatrième set, Roger a subi une pause dans le quatrième match pour garder Nagal en lice, incapable d’atteindre le coup droit de l’Indien et devant tout recommencer à partir de là. Le Suisse a de nouveau cassé lors du match suivant grâce à un coup droit lâche de Sumit, servant bien dans le reste de la rencontre et remportant la victoire dans le dixième match après avoir repoussé quatre balles de break qui auraient pu rendre les choses plus sérieuses pour lui.

Sumit tentera désormais de défier Dominic Thiem, qui n’a pas joué à son meilleur niveau à Cincinnati la semaine dernière. « Je n’ai rien à perdre contre Dominic Thiem. L’année dernière, j’ai joué contre Roger Federer, et cette année, Thiem. Ça va être un grand match malgré le fait que je ne suis pas le favori », a déclaré Sumit Nagal.