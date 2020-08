La légende du tennis Martina Navratilova dit que le n ° 1 mondial Novak Djokovic sera le grand favori du côté des hommes pour le tournoi du Grand Chelem de l’US Open qui débutera plus tard ce mois-ci à New York et que Rafael Nadal a fait le bon choix en ne venant pas à New York.

Navratilova est l’un des meilleurs commentateurs de tennis du jeu aujourd’hui et est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps dans l’histoire du tennis.

Martina Navratilova dit que Novak Djokovic serait le grand favori de l’US Open

Selon le magazine Forbes, Navratilova déclare: « Étant Rafa, étant l’âge qu’il a, combien il est difficile de voyager, sa meilleure chance de gagner l’Open de France est de ne pas venir à New York.

J’aurais été surpris s’il avait joué réellement ». De nombreux analystes de tennis avaient déclaré que Nadal pourrait sauter l’US Open et essayer de concentrer ses énergies sur la victoire d’un 13e titre record à Roland Garros. Cette année, en raison des changements de calendrier, l’Open de France a été déplacé de mai à septembre et se tient seulement deux semaines après le tournoi de l’US Open.

L’Espagnol a été vu s’entraîner sur terre battue ces dernières semaines dans son académie. Alors que Nadal a décidé de ne pas concourir en raison des préoccupations liées aux voyages dans le contexte de la situation sanitaire mondiale, Roger Federer a déclaré qu’il ne participerait plus à 2020 en raison de sa blessure au genou.

Avec deux des Big Three ne jouant pas, Navratilova dit que Djokovic serait le grand favori du tournoi. «Ouais, il serait de toute façon le favori, en tant que joueur n ° 1 mondial. Maintenant que Rafa et Roger n’étaient pas là, il serait un grand favori je pense ».

Le tournoi du Grand Chelem de l’US Open débute à New York le 31 août. Novak Djokovic est de retour en tournée cette semaine à l’Open de l’Ouest et du Sud – et a remporté son premier match en simple lundi. Le Serbe séjourne dans une résidence privée pendant son séjour à New York.

Il a remporté 17 titres en simple du Grand Chelem dans sa carrière jusqu’à présent et une victoire à New York porterait son total à 18 – Federer mène la liste de tous les temps des titres du Grand Chelem dans l’histoire du tennis masculin avec 20 titres du Grand Chelem alors que Nadal est en deuxième place avec 19 titres du Grand Chelem.