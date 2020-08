Roger Federer n’est pas seulement l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais aussi l’un des sportifs les plus appréciés et les plus populaires de tous les temps. Sa longévité – associée à un tennis élégant et fonctionnel – a contribué à faire du phénomène suisse une icône mondiale qui a transcendé son sport.

De nombreux collègues d’autres sports n’ont pas caché leur admiration pour le 20 fois champion du Grand Chelem, qui restera dans les stands jusqu’en 2021 après une double opération au genou droit. Le footballeur Toni Kroos compte également parmi les supporters de l’ancien numéro 1 mondial.

La star du Real Madrid et de l’Allemagne s’est exprimée sur le podcast «Einfach mal Luppen», où il a rappelé sa première rencontre avec Roger en 2015. Le milieu de terrain allemand aime Federer non seulement en tant que joueur, mais aussi pour son attitude envers la vie.

Kroos sur Roger Federer

« Roger Federer apprend à tout le monde à être soi-même. Aujourd’hui, il a beaucoup de joueurs qui essaient de l’imiter, tout comme dans mon sport », a déclaré Toni Kroos. «C’était spécial pour moi, c’était la première fois que je rencontrais Roger Federer.

Je dois dire honnêtement que je me suis oublié, j’ai oublié Toni Kroos, car j’étais vraiment un peu nerveux. Cela a toujours été une des choses. J’étais content au début, non pas que ce n’était pas gentil. J’avais hâte d’y être parce que je pensais qu’il était relativement plus proche de moi.

Comme un aperçu de la rencontre pour moi », a ajouté Kroos. Le 20 fois vainqueur du Grand Chelem a été vu pour la dernière fois en action à l’Open d’Australie 2020 en janvier où il a été éliminé de la compétition en demi-finale par le vainqueur Novak Djokovic.

Bien qu’il ait subi un revers de blessure au milieu de la pandémie de coronavirus en juin, il a confirmé qu’il ne prendrait pas sa retraite avant 2021 car il s’était engagé à participer aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021. Dans une interview accordée à SportsPanorama, Federer a de nouveau clarifié les rumeurs de retraite, affirmant que les médias spéculaient à ce sujet depuis plus d’une décennie.

«Depuis que j’ai remporté l’Open de France en 2009, les médias ne cessent de travailler sur ce sujet. Mais il est déjà clair que je suis à la fin de ma carrière », a déclaré Federer. «Je ne peux pas dire ce que sera dans deux ans. C’est pourquoi je prévois année après année.

Je suis toujours heureux en ce moment. Mais quand les roues dentées ne tiennent plus, je m’arrête ». La décision de Federer de renoncer à la saison 2020 a ouvert la voie à Djokovic et Rafael Nadal pour revendiquer les deux tournois du Grand Chelem qui, à partir de maintenant, devraient avoir lieu cette année.