La légende du tennis allemand Boris Becker, qui est maintenant commentateur pour Eurosport, se dit déçu par un certain nombre de joueurs qui ont décidé de ne pas se rendre à l’US Open cette année en raison de préoccupations concernant la situation sanitaire mondiale.

Six des 10 meilleures joueuses ne se sont pas inscrites à l’événement, soit en raison de blessures ou de préoccupations liées au voyage à New York au milieu de la crise sanitaire. Certains des meilleurs hommes, tels que Rafael Nadal, Gael Monfils, Nick Kyrgios et Stan Wawrinka, ont également décidé de ne pas se rendre à New York alors que Roger Federer a déclaré qu’il ne rejoindrait plus cette année en raison de blessures.

Dans une chronique pour le Daily Mail, Becker dit qu’il aurait fait le voyage s’il participait toujours à la tournée. «Dans la période troublée qui a précédé l’US Open, je me suis demandé si, si j’étais encore joueur, je me serais rendu à New York pour participer.

Ce n’était pas un long débat: j’y serais certainement parti. En fait, après six mois sans pouvoir jouer, j’aurais traversé l’Atlantique à la nage pour y arriver. »

Becker critique les meilleures femmes pour avoir raté l’US Open mais exclut Rafa Nadal de la même chose

L’Allemand ajoute qu’il apprécie le fait que les femmes apportent beaucoup aux tournois du Grand Chelem mais qu’il a été déçu que tant d’entre elles aient décidé de ne pas participer à l’événement cette année.

« Je dois dire que je suis surprise et déçue que six des 10 meilleures femmes ne soient pas présentes, et j’espère qu’elles finiront par le regretter. Dans cinq ans, je ne pense pas que les gens se souviendront de ce Grand Chelem. et dire «eh bien, tout le monde ne jouait pas» – je ne suis pas d’accord avec cette idée d’un astérisque aux côtés de l’Open 2020 dans les livres d’histoire.

Je suis désolé que tant de femmes parmi les meilleures ne soient pas à New York. Je suis le premier à apprécier combien ils apportent à ces tournois et je pense qu’ils devraient être payés au même titre que les hommes, mais certains d’entre eux ont réagi un peu égoïstement. «

Becker poursuit également en disant qu’il serait le n ° 2 mondial Nadal de la critique puisqu’il a déjà beaucoup contribué au jeu et qu’il veut maximiser ses chances de remporter un autre titre de Roland-Garros. «J’exclure Rafael Nadal de la critique.

Il a tant fait pour le match et il est évident qu’il veut se préparer pour l’Open de France reporté – qui a été déplacé à un début fin septembre – et se donner les meilleures chances de remporter un 20e Grand Chelem.

Compte tenu de son âge de 34 ans, des problèmes qu’il a eu avec ses genoux et ses chevilles, ainsi que le changement de surface, alors il est logique pour lui de s’asseoir et de se préparer pour Paris. « Boris Becker est six fois en Grand Chelem champion et ancien n ° 1 mondial. L’US Open débute à New York le lundi 31 août.