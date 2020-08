Benoit Paire est touché par la malchance. Selon L’Equipe, le numéro 22 mondial français a été testé positif au coronavirus dimanche et, par conséquent, il ne pourra pas participer à l’US Open. Tout cela alors que le Grand Chelem devrait débuter lundi.

Selon la presse française, Paire est actuellement en isolement dans son hôtel. Son adversaire au premier tour, Kamil Majchrzak, devra affronter un autre joueur pour se frayer un chemin dans le deuxième tour du Grand Chelem.

Benoit Paire accusé de maux d’estomac il y a une semaine

Malgré le fait que Paire s’est rendu à New York et a fait effectuer de nombreux contrôles jusqu’au jour où il a été trouvé positif, les Français ont signalé quelques symptômes il y a une semaine lorsqu’il a participé à Cincinnati.

À ce moment-là, Benoit Paire a rencontré Borna Coric et a perdu le premier set 6-0 avant de se retirer, accusant des maux de ventre. Les deux joueurs sont restés sur le terrain seulement 35 minutes avant que le Français ne se retire, propulsant le Croate dans le deuxième tour.

On sait qu’en plus des symptômes les plus courants du COVID-19, la fièvre, la toux sèche et la fatigue, il existe des conditions moins connues comme les courbatures, les douleurs et la diarrhée, qui peuvent révéler la présence du coronavirus dans le système humain.

Paire n’a pas réussi à éviter ce dont il avait peur

Benoit Paire savait les risques qu’il allait prendre lorsqu’il a décidé de se diriger vers Flushing Meadows. Début juillet, le grand Français n’avait pas l’US Open dans ses plans car il pensait que le voyage était trop pénible et dangereux.

« Aujourd’hui je dis non. Quand je vois les conditions actuelles sur place, ce qu’il va falloir faire pour participer, je préfère attendre tranquillement des tournois en Europe comme Madrid et Rome. Il y a un mois j’aurais dit » c’est mieux, le les bars rouvrent, les restaurants rouvrent », mais c’est un peu un désastre.

Maintenant, il y a des risques à y aller. Même si on y va, il y a des risques car il y a beaucoup de cas sur place « , a déclaré Paire à RMC Sport. » Y aller c’est prendre le risque d’être contaminé. Même si je suis le premier, je veux jouer au tennis, voyager, car c’est notre quotidien.

Si c’est pour y aller avec des risques et observer une quarantaine au retour, cela semble compliqué car si on joue à l’US Open, il faut sacrifier Madrid et Rome. Il faut trouver des vols pour s’y rendre et y entrer aussi. Même s’il y a la contrainte financière avec l’interruption de la saison et le besoin de jouer, à un moment donné je préfère ne pas jouer et rester en vie et en bonne santé. «

Lors de l’édition de l’US Open de l’année dernière, Benoit Paire a eu un mauvais parcours, n’arrivant qu’au deuxième tour après avoir battu le Canadien Brayden Schnur en deux sets.