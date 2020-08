L’organisation du US Open 2020 a longtemps été troublée à cause de la pandémie mondiale de Covid-19 qui a sévi dans le monde et très gravement aux États-Unis. Cette année entre protocoles de sécurité et absences très importantes, comme celle de Rafael Nadal, le New York Slam va vivre l’une des saisons les plus atypiques de sa longue histoire.

Et en parlant d’histoire, il y a des joueurs de tennis dont les noms seront inextricablement liés à l’histoire du New York Slam. Ces joueuses ont marqué le simple féminin depuis les origines du tournoi de Newport, quand il s’est joué sur des terrains en herbe, jusqu’à nos jours sur les courts en dur de Flushing Meadows.

Ils l’ont fait en remportant des matchs épiques et en conquérant l’amour et le soutien des fans et de la foule. Ellen Hansell a été la première gagnante du tournoi féminin, en 1887. Dans les premières années de sa vie, le tournoi a connu de nombreux vainqueurs, dont Juliette Atkinson (3 titres) et Elizabeth Moore (4 titres), mais la période dorée est venue en premier, pendant et après la Première Guerre mondiale, quand Hazel Hotchkiss Wightman (4 titres), Mary Browne (3 titres), Molla Bjurstedt Mallory (8 titres, record) et Helen Wills Moody (7 titres) ont dominé le tournoi pendant 21 ans!

Des années 30 à ce jour: de Billie Jean King aux Williams Sisters

Dans les années 30, Helen Hull Jacobs (4 titres) a précédé la victoire d’Anita Lizana; la Chilienne a été la première joueuse latino-américaine à remporter un Grand Chelem en simple féminin.

entre la fin des années 30 et la fin des années 50, d’autres grandes stars du tennis féminin ont émergé, qui ont écrit des pages d’histoire importante à l’US Open: Alice Marble (4 titres), Pauline Betz (4 titres), Margaret Osborne duPont (3 titres, mais elle est la joueuse la plus titrée de l’US Open avec 25 titres mondiaux!), Maureen Connolly (3 titres) et Doris Hart (2 titres).

Maria Bueno (4 titres), a été témoin de la montée en puissance de Margaret Smith (5 titres) et Billie Jean King (4 titres), qui se sont affrontés dans une vive rivalité. Rivalité entre les années 70 et 80 qui a vu Martina Navratilova (4 titres) et Chris Evert (6 titres) comme protagonistes.

Entre les années 80 et 90, les protagonistes de Flushing Meadows étaient Steffi Graf (5 titres) et Monica Seles (2 titres). Avec le nouveau millénaire, les stars étaient 8 et certaines le sont encore!) Serena et Venus Williams (respectivement avec 6 et 2 titres), Kim Clijisters (3 titres), Justin Henin (2 titres) et Maria Sharapova.

Au cours des 4 dernières années, il y a toujours eu un gagnant surprenant; Flavia Pennetta, Angelique Kerber, Sloane Stephens et Naomi Osaka.