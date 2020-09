Quand nous parlons des plus grands joueurs de tous les temps, Bjorn Borg et Rod Laver sont sur presque tout le monde, avec à la fois façonner l’histoire du jeu et remporter 11 Majors chacun. Ayant grandi à des époques différentes, Laver et Borg avaient des styles de jeu complètement différents.

Pourtant, ils ont tous deux été tout aussi efficaces une fois qu’ils ont atteint la zone, émiettant les rivaux au filet ou à partir de la ligne de fond pour assurer la place parmi les meilleurs du tennis masculin. Personne ne répétera jamais ce que Bjorn Borg avait accompli avant d’avoir 26 ans, devenant la légende ambulante du sport et remportant plus de 60 titres ATP en si peu de temps avant de décider de faire une pause, ne revenant jamais au niveau compétitif après 1981.

D’autre part, Rod Laver a eu l’occasion d’afficher sa grandeur pendant deux décennies, réalisant le vrai Grand Chelem en 1962 à l’âge de 24 ans et devenant professionnel la saison suivante pour rester à l’écart des Majors jusqu’en 1968, lorsque l’ère Open a commencé, quelques mois seulement avant son 30e anniversaire.

À l’âge où les compétences techniques avaient le dessus sur la force physique, The Rocket a remporté près de 70 titres ATP entre 1968-1975, remportant le deuxième Grand Chelem en 1969 et restant dans le top 10 jusqu’à l’âge de 37 ans.

Entre 1974 et 1978, Bjorn Borg et Rod Laver ont eu l’opportunité de disputer sept matches officiels sur le Tour, le jeune pistolet remportant une victoire dominante à Barcelone en 1974 sur terre battue avant que l’Australien ne rebondisse à Tokyo et Houston plus tard cette année-là.

Leur quatrième et de loin la rencontre la plus divertissante a eu lieu lors du célèbre événement du Dallas WCT en 1975 lorsque Laver a remporté une victoire de 7-6, 3-6, 5-7, 7-6, 6-2, l’une de ses meilleures en finale. étapes d’une carrière.

Dans leur seul match aux Majors, Bjorn Borg a battu Rod Laver à l’US Open 1975.

Le 1er septembre 1975, Bjorn et Rod se sont affrontés sur le terrain au quatrième tour de l’US Open, dans ce qui était leur seul affrontement en Grand Chelem que Bjorn a remporté 6-1, 6-4, 2-6, 6- 2 en deux heures et six minutes en route vers la place en quart de finale.

De l’herbe, la surface de New York a changé en argile cette année-là, et malgré le maintien de la couleur verte, il n’y avait rien que Laver aimait à ce sujet, certainement pas le rebond élevé après les coups de tête de Borg qui l’ont forcé à frapper de positions inconfortables et à pulvériser. beaucoup d’erreurs contre son partenaire de double.

Faisant ses débuts à Forest Hills il y a près de deux décennies, c’était aussi la dernière rencontre du double champion de l’US Open, ne revenant jamais à New York et restant sur 44 victoires au Major qui lui ont produit des moments incroyables, en particulier. en 1962 et 1969.