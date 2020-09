Très triste nouvelle que nous avons connue il y a quelques instants. Le joueur de tennis canarien, Carla Suarez, a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il souffre du lymphome de Hogdkin, un type de cancer du système immunitaire.

Je dois faire face à une réalité compliquée. Il est temps de l’accepter et d’essayer d’aller de l’avant en s’appuyant sur un avis médical. Toujours avec positivisme face à l’adversité. La patience et la confiance en moi m’ont guidé tout au long de ma carrière. Pas le rival le plus facile à gérer. J’aurai vraiment besoin de mon meilleur. pic.twitter.com/lF9oVChWRh – Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) 1 septembre 2020

«Je n’ai pas pu terminer mon entraînement sur piste et mes routines de gym normalement depuis un certain temps et mon corps a réagi à une maladie générale. Ces derniers jours, on m’a vu entrer dans un hôpital et nous avons cherché des réponses médicales à l’apparition de symptômes. Les résultats cliniques ont confirmé l’apparition d’un lymphome de Hodgkin dans mon corps », commence par dire Carla dans le communiqué envoyé à la presse.

La bonne nouvelle est qu’elle semble avoir été découverte très tôt dans la maladie. «L’équipe médicale parle de détection précoce et sa prolifération est curable et petite. La réaction sera immédiate et je continuerai un traitement de chimiothérapie pendant les six prochains mois. Le seul objectif pour moi actuellement est de suivre les conseils médicaux et je mettrai toute autre réalité en arrière-plan », ajoute-t-il.

La joueuse de tennis canarienne avait annoncé sa retraite à la fin de ce 2020, année qu’elle avait prévu de réaliser pour dire au revoir au circuit. Depuis l’écriture de Point of Break, nous envoyons la plus grande de nos forces à Carla en ce moment et nous lui envoyons toute l’énergie positive du monde.