Le joueur de tennis espagnol Carla Suarez a annoncé qu’il souffre d’un cancer et qu’il suit un traitement pour chimiothérapie qui durera environ six mois pour combattre la maladie.

Les îles Canaries, actuellement numéro 69 du classement WTA, il a utilisé son compte Twitter personnel pour expliquer. « Bonjour à tous, je voulais vous informer que les médecins il y a quelques jours, on m’a diagnostiqué un lymphome hodgkinien qui nécessite six mois de chimiothérapie. Je vais bien, je suis calme et je veux surtout affronter tout ce qui vient. Salutations! ».

« Je dois faire face à une réalité compliquée. Je dois l’accepter et essayer d’aller de l’avant en m’appuyant sur des conseils médicaux. Toujours avec positivité face à l’adversité », at-il ajouté. Carla qu’il a raté le Cincinnati Premier 5 et l’US Open 2020 pour cette raison.

QU’EST-CE QUE LE LYMPHOME DE HODGKIN?

Selon le site Web de l’Association espagnole contre le cancer, le lymphome de Hodgkin est un sous-type de lymphome, qui est un type de maladie oncohématologique. Les maladies dans lesquelles les cellules qui deviennent malignes sont des cellules sanguines sont connues sous ce nom (comme dans les leucémies).

Lorsque les cellules affectées sont des lymphocytes (qui sont un sous-type très important de globules blancs qui font partie de nos «défenses»), et proviennent du système lymphoïde (ganglions lymphatiques, rate, & mldr;), on parle d’un diagnostic de lymphome .

En général, les lymphomes ont été classés en deux grands groupes: les lymphomes de Hodgkin – LH (parfois aussi appelés maladie de Hodgkin – HD) et les lymphomes non hodgkiniens – LNH, qui englobent une grande variété de types différents selon la type spécifique de cellules affectées et leurs caractéristiques.