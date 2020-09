Le joueur de tennis espagnol Carla Suarez a annoncé qu’il souffrait d’un cancer et qu’il suivait un traitement qui durera environ six mois pour lutter contre la maladie.

Carla explique la situation dans un message via son compte Twitter dans lequel elle a également incorporé une vidéo dans laquelle elle explique la situation. « Bonjour à tous, je tenais à vous informer qu’il y a quelques jours les médecins m’ont diagnostiqué un lymphome de Hodgkin qui Cela demande six mois de chimiothérapie. Je vais bien, je suis calme et surtout impatient d’affronter ce qui vient. Salutations! »

Parallèlement à ces mots, le joueur de tennis canarien ajoute: « Je dois faire face à une réalité compliquée. Je dois l’accepter et essayer d’aller de l’avant en me fiant aux conseils médicaux. Toujours positif face à l’adversité. »

Comme l’explique le site Web de l’Association espagnole contre le cancer (https://www.aecc.es/), le lymphome de Hodgkin est un sous-type de lymphome, qui est un type de maladie oncohématologique. Les maladies dans lesquelles les cellules qui deviennent malignes sont des cellules sanguines sont connues sous ce nom (comme dans les leucémies).

Lorsque les cellules affectées sont des lymphocytes (qui sont un sous-type très important de globules blancs qui font partie de nos «défenses»), et proviennent du système lymphoïde (ganglions lymphatiques, rate, & mldr;), on parle d’un diagnostic de lymphome .

En général, les lymphomes ont été classés en deux grands groupes: les lymphomes de Hodgkin – LH (parfois aussi appelés maladie de Hodgkin – HD) et les lymphomes non hodgkiniens – LNH, qui englobent une grande variété de types différents selon la type spécifique de cellules affectées et leurs caractéristiques.