Journée historique pour le tennis espagnol. Le jeune Carlos Alcaraz obtient son premier titre dans un ATP Challenger en battant l’Italien en finale du tournoi de Trieste Riccardo Bonadio en deux séries (6-4 et 6-3).

30/08/2020 à 15:52

CEST

.

Si samedi dernier le Murcien, 17 ans et numéro 310 de l’ATP, a accepté la finale, réalisant les cinq derniers matchs de son affrontement contre un autre transalpin, Lorenzo Musetti, un jour plus tard, il se surpassait et clôturait magistralement le match et le tournoi de Trieste après une heure et neuf minutes.

Depuis son retour sur les pistes après les cinq mois où il ne concourait pas pour l’arrêt qui a provoqué la première vague du coronavirus, l’élève de Juan Carlos Ferrero Il a déjà remporté 16 matchs et n’en a perdu que deux, et son premier titre ATP Challenger est venu avec deux retours.

C’était le meilleur moyen de terminer sa belle performance à la Città di Trieste, où, à partir de la phase précédente, il a tourné les sept matchs qui l’ont conduit à être champion en sa faveur.

JOUERA L’APERÇU DE ROLAND GARROS

Italien Giacomo Dambrosi, l’allemand Tobias Kamke, Le français Mathias Bourgue, l’Argentin Tomás Martín Etcheverry et deux autres acteurs locaux comme Musseti et Bonadio, dans cet ordre, ils ont été les « victimes » d’un Alcaraz qui continue de croître à pas de géant et qu’il aura la chance de disputer le qualificatif de Roland Garros par classement.

De ce même lundi, Alcaraz Il occupera la 220e place du classement ATP, son meilleur classement à ce jour. Il est le joueur de tennis de moins de 19 ans avec la plus grande projection sur le circuit masculin. Le Murcien se souviendra toujours de ce titre à Trieste.