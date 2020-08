Il a éclos. Le titre remporté cette semaine à Trieste en battant Riccardo Bonadio en finale est devenu un tournant dans la carrière du jeune joueur espagnol. Son tennis semble couler librement comme de l’eau de source dans une saison marquée peut-être par la pandémie de coronavirus, mais aussi comme l’année de l’éclosion de Carlos Alcaraz, qui à 17 ans sait déjà ce que c’est que de remporter un titre Challenger et d’être sur le point d’entrer dans le top 200. Dans une interview avec le site officiel de l’ATP, il revient sur les temps forts de la semaine:

-Premier titre Challenger en tant que professionnel et qualification pour la phase de qualification de Roland Garros:

« La vérité est que ce que j’ai réalisé est incroyable. J’ai pu remporter mon premier titre majeur en tant que joueuse de tennis professionnelle. De plus, en début de semaine, je me suis fait un grand objectif de me qualifier pour la phase préliminaire de Roland Garros. pour pouvoir y parvenir et je l’ai enfin réalisé. C’est certainement un grand prix pour moi. »

-Clés du succès obtenu à Trieste:

«Pour obtenir un bon résultat, j’avais juste besoin de jouer mon jeu. Et surtout, de rester concentré et calme à tout moment sur le terrain. J’ai joué à un haut niveau pendant tous les matchs et cela a été la clé de ce succès. Aujourd’hui Je n’étais pas très nerveux sur le court. En demi-finale contre Musetti, je dois admettre que j’étais un peu nerveux. Mais je me suis concentré sur la détente au fur et à mesure que le match avançait. Cela a fonctionné. «

-Adaptation au circuit Challenger après avoir traversé les Futures:

«Sur le circuit Challenger, il y a des joueurs très forts. Vous devez faire de votre mieux à chaque match si vous voulez faire du bon travail. J’ai appris que vous devez toujours jouer de votre mieux et maintenir ce niveau de concentration lorsque vous jouez contre les meilleurs joueurs. de ce circuit. Je suis très heureux de franchir cette étape. «

-Le joueur espagnol Yungest à remporter un Challenger depuis Rafael Nadal:

« J’ai toujours dit que je n’aime pas être comparé à Rafa, mais ces données sont incroyables et pour moi c’est une grande réussite. Je dois tracer mon chemin et profiter de chaque match. J’ai beaucoup appris cette semaine. »

-Homme de tennis en raison d’un coronavirus:

« Je n’ai jamais été loin des pistes depuis si longtemps. J’ai travaillé très dur avec mon entraîneur physique pendant tous ces mois pour rester en forme. Puis, quand nous avons pu monter sur les pistes, j’ai commencé à me préparer tactiquement. C’était tout. »

-Contribution de Juan Carlos Ferrero ces derniers mois:

« Le plus important est qu’il m’a aidé à trouver la bonne attitude quand je joue. Il était toujours calme et concentré sur ce qu’il faisait sur le terrain. Ferrero est pour moi un pilier important de ma carrière sportive », a-t-il conclu.