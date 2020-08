A 17 ans, 3 mois et 25 jours, Carlos Alcaraz est devenu le deuxième plus jeune Espagnol de l’histoire à soulever une coupe sur le circuit ATP Challenger Tour. Rafael Nadal est le seul Espagnol à remporter un titre à un plus jeune âge.

Une semaine intense de tennis de haut niveau s’est terminée ainsi: issu des qualifications, il a réalisé un total de 7 victoires en 9 jours. Il a été le bourreau de Giacomo Dambrosi et Tobias Kamke en phase préliminaire et de Mathias Bourgue, Matteo Viola, Tomás Martin Echeverry, Lorenzo Musetti et Riccardo Bonadio en finale.

Après 6 mois au côté des compétitions en raison de l’enfermement par Covid-19, Carlos avait hâte de se remettre sur les pistes après son exploit sur le circuit ATP Tour en février, à Rio de Janeiro. Deux semaines depuis le redémarrage de l’activité, il n’a pas fallu longtemps pour attirer l’attention de tous: ayant débuté l’année dans le Top 500 (avec deux titres et une finale sur le circuit ITF Futures), il pourra rentrer dans les rangs dès aujourd’hui. 220 meilleures raquettes du monde, et donc à deux pas de disputer le classement de Roland Garros, titre remporté par son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, en 2003.

«La chose la plus importante que cela a donné à mon jeu, c’est que cela m’a aidé à trouver la bonne attitude lorsque je suis en compétition. Il a toujours été calme et concentré sur la piste et c’est ce que j’ai essayé de faire aussi. Des mots de Carlos à Ferrero, qui démontrent la grande équipe qu’ils ont réussi à former avec leurs entraîneurs physiques, physiothérapeutes et autres professionnels de la JC Ferrero-Equelite Tennis Academy.

Cette même semaine, et dans le même tableau, Mario Vilella Martinez d’Elche a réalisé une brillante performance après avoir atteint les demi-finales.

Pablo Carreño et Alex de Miñaur ont été une surprise à Cincinnati.

De l’autre côté de l’étang, et en double, Pablo Carreño et Alex de Miñaur ont réalisé leur premier Masters 1000 en équipe en remportant le Western & Southern Open de Cincinnati. Semaine inoubliable pour les Espagnols qui ont battu les Britanniques Jamie Murray et Neal Skupski par 6/2 7/5 en finale.