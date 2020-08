russe Karen Khachanov, onzième tête de série, a gagné ce lundi 7-6 (8) et 6-1 contre les Espagnols Pablo Carreño et a remporté le laissez-passer pour le troisième tour du tournoi de Cincinnati, qui se joue cette année sur les pistes de Flushing Meadows (New York) en raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus qui a contraint de nombreux tournois à être reportés et la plupart à être suspendus.

24/08/2020 à 21:31

CEST

Khachanov, 24 ans, a sauvé deux balles arrêtées lors du bris d’égalité du premier et c’était la clé de la deuxième victoire qu’il a remportée contre Carreño dans les quatre duels qu’ils ont eus en tant que professionnels entre les deux joueurs de tennis.

Carreño a « quitté » la piste après avoir perdu le premier set

La perte du premier tour a jeté le joueur de tennis espagnol de 29 ans hors de contrôle, qu’en un clin d’œil, il a vu Khachanov prendre la tête avec une course de 4-0 qui lui a ouvert la voie à la victoire après une heure et 23 minutes d’action, éliminant Carreño au deuxième tour du tournoi.

Le prochain adversaire de Khachanov au troisième tour sera le vainqueur du match de ce soir joué par son compatriote espagnol Roberto Bautista, huitième tête de série, et le Français Richard Gasquet.