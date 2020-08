L’US Open de New York débutera le 31 août et sera organisé de manière à éviter autant que possible toute possibilité de contagion par le Coronavirus. En fait, les États-Unis restent le pays le plus durement touché par Covid-19, avec plus de 175 000 victimes et 5,5 millions de cas confirmés.

Comme déjà évoqué, la nouvelle édition du Flushing Meadows Slam sera la première, depuis 1999, à ne pas voir la participation de Roger Federer et Rafael Nadal. Pendant ce temps, la joueuse de tennis féminine la plus titrée de l’Inde, Sania Mirza, s’est récemment entretenue avec Sportskeeda sur un large éventail de sujets.

Roger Federer faisait partie de l’IPTL 2014, et Sania Mirza a récemment rappelé l’expérience de jouer à ses côtés. Federer s’est associé à Mirza pour les matchs de double mixte de cette édition du tournoi.

Mirza sur Roger Federer

« C’était très amusant.

Je pense que Roger Federer est un magicien. Je n’arrêtais pas de dire que j’avais une bénédiction dans la maison. C’est un magicien absolu. C’est un génie, et ce fut un honneur absolu d’être à ses côtés sur le court « – a expliqué Sania Mirza. Roger Federer jouit d’une énorme popularité dans le monde du sport, au point qu’il a été qualifié de légende vivante à son époque .

Compte tenu de ses réalisations, Federer est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, de nombreux joueurs et analystes le considérant comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il a également été appelé le plus grand athlète de sa génération.

Tennis.com l’a classé comme le plus grand joueur masculin de l’ère ouverte. Aucun autre joueur de tennis masculin n’a remporté 20 titres majeurs en simple à l’ère ouverte, et il a participé à 31 finales majeures, dont 10 consécutives. Il a détenu le No.

1 place dans le classement ATP depuis plus longtemps que tout autre joueur masculin. Il a été classé n ° 1 à l’âge de 36 ans et a remporté un record de huit titres à Wimbledon. Il a remporté cinq titres consécutifs à l’US Open, ce qui est le plus grand de l’ère ouverte. Il a été voté par ses pairs pour recevoir le prix du sport de la tournée un record treize fois et voté par les fans de tennis pour recevoir le prix ATP Fans ‘Favorite pendant dix-sept années consécutives.

Federer a été nommé personnalité sportive suisse de l’année un record à sept reprises. Il a été nommé joueur ATP de l’année et champion du monde ITF à cinq reprises, et il a remporté le prix Laureus du sportif mondial de l’année un record cinq fois, dont quatre récompenses consécutives de 2005 à 2008. Il est également le seul à ont remporté quatre fois le prix de la personnalité sportive de l’année de la BBC.