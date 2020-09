Que s’est-il passé le week-end dernier à Cincinnati, où Novak Djokovic et une grande partie représentative du Top 100 ATP, a apporté de nombreuses divergences de personnalités telles que Roger Federer et Rafael Nadal. Le dernier à rejoindre l’opposition de ce PTPA a été Toni Nadal. L’ancien entraîneur du joueur de tennis majorquin a publié une chronique à El País où il donne son point de vue sur la question, se montrant totalement contraire à ce que le joueur serbe a fait.

« Avec cette ségrégation, Nole vise à mieux défendre les intérêts des joueurs de tennis, principalement économiques », débute l’entraîneur dans sa lettre. «Dans cette nouvelle association, les 500 meilleurs joueurs en simple et les 200 en double seraient défendus. C’est un nombre arbitraire. Ne vaudrait-il pas mieux les défendre tous? », Poursuit Toni, qui s’étonne que ce nombre de joueurs de tennis ait été pris, sans tenir compte du reste des joueurs, c’est qu’il y a un couple de joueurs de tennis avec un classement officiel sur le circuit masculin.

Toni préconise l’union en ces temps, plutôt que la scission. «Ce n’est pas le moment de provoquer un schisme. Aussi, je remarque un certain point d’égoïsme lorsque certains ne recherchent que leurs intérêts. Je sais combien il est difficile d’organiser un tournoi, je suis le directeur du tournoi de Majorque depuis quelques années et je connais le travail qui est fait pour promouvoir le tennis et l’argent qu’un promoteur perd. Les joueurs doivent être conscients de cette difficulté et ce qu’ils doivent faire, c’est se comprendre », explique Toni Nadal.

Dans un sport avec tant d’associations différentes (ATP, WTA, ITF …), Toni pense que nous sommes à une époque où le mieux est de travailler ensemble pour un avenir dans ce sport, au lieu de créer plus de divisions entre joueurs et institutions, car qui s’oppose à ce que propose Novak Djokovic avec sa nouvelle association. «À moins d’abus de la part des organisateurs du tournoi, il est préférable qu’ils aillent de pair pour rendre le tennis plus grand et plus attrayant. Les joueurs de tennis et les tournois ont besoin les uns des autres et poursuivent le même objectif, que les fans admirent le joueur de tennis et la scène qui rend tout possible », finit par décider le coach.