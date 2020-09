La nouvelle Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) lancée par Novak Djokovic et le Canadien Vasek Pospisil a vu plus de 60 joueurs s’inscrire à l’association. Mais la proposition a rencontré l’opposition de plusieurs quarts.

Deux des plus grands noms du monde du tennis – Rafael Nadal et Roger Federer – qui font également partie du Conseil des joueurs de l’ATP – s’étaient opposés au plan. Avant le lancement officiel de l’association, Nadal avait fait une déclaration sur les réseaux sociaux en disant: «Le monde vit une situation difficile et compliquée.

Je pense personnellement qu’il est temps d’être calme et de travailler tous ensemble dans la même direction. Il est temps pour l’unité, pas pour la séparation. Ce sont des moments où de grandes choses peuvent être accomplies tant que le monde du tennis est uni.

Nous tous, joueurs, tournois et instances dirigeantes, devons travailler ensemble. Nous avons un problème plus important et la séparation et la désunion ne sont certainement pas la solution. »Federer avait immédiatement re-tweeté le tweet de Nadal et ajouté ses propres commentaires sur le même sujet:« Ce sont des temps incertains et difficiles, mais je pense qu’il est essentiel pour nous de rester unis en tant que joueurs et en tant que sport, pour ouvrir la meilleure voie ».

Toni Nadal n’est pas en faveur de l’Association des joueurs soutenue par Djokovic

À présent, l’oncle de Rafa et ancien entraîneur, Toni Nadal, a donné ses premiers points de vue sur l’association des joueurs, affirmant que le monde du tennis devait être uni et s’interrogeait sur le nombre de joueurs éligibles à l’association.

Selon le site Espndeportes, Toni Nadal déclare: «Avec cette ségrégation, Nole cherche une meilleure défense des intérêts des joueurs de tennis, principalement économiques. Dans cette nouvelle association, les 500 meilleurs joueurs en simple et les 200 en double seraient défendus.

C’est un nombre arbitraire. Ne vaudrait-il pas mieux les défendre tous? « Oncle Toni, qui est lui-même directeur de tournoi de l’événement de Majorque, a également déclaré que les joueurs et les tournois doivent travailler ensemble pour aider le sport à se développer.

« Ce n’est pas le moment de provoquer un schisme. De plus, je remarque un certain point d’égoïsme quand certains ne regardent que leurs intérêts. Je sais combien il est difficile d’organiser un tournoi, je suis le directeur du tournoi de Majorque depuis quelques années et je connais le travail qui est fait pour promouvoir le tennis et l’argent qu’un promoteur perd.

Les joueurs doivent être conscients de cette difficulté et ce que les joueurs et les tournois doivent faire est de se comprendre. « Après avoir démissionné de son poste d’entraîneur du 19 fois champion du Grand Chelem Rafael Nadal en 2017, Toni Nadal a été entraîneur-chef du Rafa Nadal. Académie en Espagne. (Citations traduites selon Google Translate)