L’US Open 2020 débutera sans Roger Federer et Rafael Nadal. Le phénomène suisse a décidé de rester dans les stands jusqu’au début de 2021, tandis que l’Espagnol veut se concentrer sur Roland Garros prévu fin septembre.

S’il parvient à s’emparer de son 13e succès à Paris, le majorquin égalerait le record de Federer de 20 chelems. Ayant complètement sauté la première partie de l’année, Andy Murray a montré une bonne condition à Cincinnati, emportant la satisfaction d’éliminer Frances Tiafoe et Alexander Zverev.

Rares sont ceux qui auraient imaginé son retour après l’annonce touchante faite à l’Open d’Australie 2019. Au premier tour de l’US Open, l’Ecossais affrontera Yoshihito Nishioka, un adversaire toujours très insidieux sur cette surface.

Dans une récente interview avec The Guardian, le triple champion du Grand Chelem a exprimé ses sentiments à la veille du Grand Chelem de New York. Le phénomène britannique espère au moins passer quelques tours, afin de gagner un peu de confiance et d’honorer au mieux la dernière partie de sa carrière.

Murray sur Roger Federer et Rafael Nadal

«De toute évidence, l’ambiance lors des matches sera nulle. Je suppose que vous devez juste essayer de trouver ce qui fonctionne pour vous. Quand je vais sur le court, si j’étais fondamentalement calme, ne montrais aucune émotion et ne parlais pas, je me sentirais vraiment mal à l’aise, très stressé et tendu.

Il y a un niveau d’intensité que je sens que je dois apporter « – a déclaré Andy Murray. L’ancien numéro 1 mondial a noté cette attitude calme de Roger Federer et l’a juxtaposée à l’exemple de Rafael Nadal en disant: » Certains gars, comme Roger Federer par exemple, il est très détendu en dehors du terrain, et quand il y est, c’est ainsi qu’il apparaît aussi.

Cela fonctionne évidemment pour lui. Mais peut-être prendre quelqu’un comme Rafael Nadal, par exemple. Il est tout le contraire – même s’il l’a atténué un peu en vieillissant. Mais ses trois ou quatre premières années sur la tournée, il pompait le poing après chaque point et utilisait tellement d’énergie.

Encore une fois, c’est trouver cet équilibre. « Roger Federer, Rafael Nadal et d’autres membres du Conseil des joueurs de l’ATP se sont prononcés samedi contre un plan présenté par les meilleurs Novak Djokovic et Vasek Pospisil pour créer une sorte de syndicat réservé aux hommes pour le tennis – – mettre la politique du sport sous les projecteurs juste avant les États-Unis

Ouvert. Également contre la proposition: la tournée masculine de l’ATP et les autres instances dirigeantes du sport, y compris la tournée féminine de la WTA et les quatre tournois du Grand Chelem. Ils ont publié samedi une déclaration commune disant: «C’est le moment d’une collaboration encore plus grande, pas d’une division».