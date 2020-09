Grâce aussi à l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic est le grand favori pour remporter l’US Open 2020. Le numéro 1 mondial, vainqueur du Masters 1000 à Cincinnati la semaine dernière et toujours invaincu cette saison, a offert une belle performance à les débuts ont plié le Bosniaque Dzumhur en trois sets au stade Arthur Ashe.

Le phénomène serbe est parfaitement conscient qu’un éventuel triomphe à New York lui permettrait d’atteindre 18 Chelem, toujours plus proche de Nadal et Federer. Le Britannique Kyle Edmund l’attend au deuxième tour, qui s’est débarrassé du Kazakh Alexander Bublik lundi.

Le 17 fois champion du Grand Chelem est 5-1 d’avance dans le bilan face à face contre le joueur de 25 ans d’origine sud-africaine, dont le seul succès remonte à l’édition 2018 du Masters 1000 à Madrid. Malgré les prévisions décidément défavorables, Edmund ne prendra pas le peloton déjà battu.

Edmund face au Big 3

«C’est le match le plus difficile en tournée en ce moment sur le classement, la forme – tout, vraiment. C’est comme affronter Roger Federer sur herbe ou Rafael Nadal sur terre battue. Novak Djokovic est le gars à battre.

C’est aussi un excellent test pour moi, pour voir où j’en suis avec mon jeu. J’ai eu une expérience positive en jouant contre lui [winning on clay in Madrid two years ago]. Vous essayez toujours d’utiliser ces expériences lorsque vous avez joué à quelqu’un dans le passé pour voir comment vous vous sentiez, quelles tactiques utiliser, etc.

Ce sont des circonstances très différentes maintenant. Je dois vraiment me concentrer sur moi-même avant de m’inquiéter pour lui. C’est juste un joueur si difficile à briser. J’ai un jeu agressif, j’ai du succès à briser les gens mais il y a une raison pour laquelle il est n ° 1 mondial.

Il faut beaucoup de résilience pour jouer contre lui « – a déclaré Kyle Edmund. Djokovic n’est pas vraiment inquiet de jouer quelqu’un à 44 places derrière lui dans le classement, mais il se méfie d’Edmund. » J’ai beaucoup de respect pour lui, » a-t-il déclaré après être revenu à son record impérieux en battant Damir Dzumhur en trois sets lundi.

«C’est un travailleur acharné qui consacre beaucoup d’heures sur et en dehors du terrain à perfectionner son jeu. Ses résultats étaient plutôt hauts et bas, mais il a le jeu et le potentiel pour être dans le top 20 sans aucun doute. [That is] où je l’attends bientôt. Alors ça va être difficile ».