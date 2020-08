L’ancienne championne de l’US Open, Sloane Stephens, des États-Unis, a parlé de la contribution de sa mère, Sybil Smith, à l’aider à devenir la personne qu’elle est aujourd’hui, dans un essai pour The Bustle, un magazine féminin américain en ligne fondé par Bryan Goldberg.

Stephens a remporté le titre de l’US Open 2017 et remercie sa mère de l’avoir aidée à réaliser l’importance de redonner à la communauté, ce qu’elle fait par le biais de sa fondation – la Sloane Stephens Foundation.

Sloane Stephens sur l’impact de sa mère dans sa vie

Dans l’essai de Bustle, Stephens déclare: «C’est une bonne chose qu’elle soit littéralement obsédée par le tennis.

Je pense que c’est pourquoi elle s’est tellement impliquée dans ma fondation, la Sloane Stephens Foundation, qui offre des opportunités éducatives et une exposition au tennis pour les enfants de la maternelle à la 12e année à Compton, en Californie ….. « Ma mère et moi sommes très pratiques avec la communauté desservie par la fondation.

Je l’ai appelée l’autre jour et elle se rendait à Compton pour déposer des huiles essentielles de lavande pour un enfant qui avait du mal à dormir. C’est le genre de personne qu’elle est. »Stephens ajoute dans son essai que sa mère a été inspirée par ses propres parents, qui étaient également très impliqués dans le soutien de la communauté.

«Ma mère disait constamment comment nous devons redonner en grandissant, mais de toute évidence, elle devait l’obtenir de quelque part. Ma grand-mère était très similaire – elle et mon grand-père ont fondé un groupe de filles pour le tutorat, le mentorat et l’exploration culturelle appelé Jeunes filles de demain.

Elle faisait partie de la commission scolaire. Elle écrit toujours des chèques à la NAACP. « Stephens ajoute que c’est grâce au soutien et à l’amour de sa mère qu’elle a maintenant pu soutenir les autres. » Pour les enfants qui font partie de la fondation, il est vraiment important d’avoir une structure et une stabilité .

Avoir des gens qu’ils savent engagés envers eux, qui les aiment, qui les soutiennent. J’ai eu beaucoup de chance car ma mère a fait ça pour moi. Et maintenant, nous pouvons être cela pour d’autres personnes. L’Américain de 27 ans est un ancien n ° mondial.

3 et est actuellement classé n ° 37 dans le monde. Elle a remporté au total six titres en simple WTA, dont l’Open de Miami. Elle a également été finaliste à Roland-Garros et à la finale de la saison WTA. Sloane Stephens est la tête de série No.

26 pour l’événement de simple de l’US Open, qui débutera la semaine prochaine à New York. Elle affrontera Mihaela Buzarnescu au premier tour et pourrait rencontrer Serena Williams, troisième tête de série, au troisième tour.