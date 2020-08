Après presque six mois, l’ATP Tour est de retour en action à New York, avec l’USTA Billie Jean King National Tennis Center accueillant le premier événement Masters 1000 de la saison. Comme prévu, nous avons vu beaucoup de résultats surprenants jusqu’à présent, avec six têtes de série du top 10 qui ont subi des pertes précoces et n’ont pas réussi à se battre pour la place en quart de finale.

Le résultat le plus étonnant est survenu au deuxième tour lorsque Filip Krajinovic a battu le finaliste de l’Open d’Australie et le numéro un mondial. 3 Dominic Thiem 6-2, 6-1 en 61 minutes! Lors de son premier match officiel depuis février, le triple finaliste majeur a subi l’une des pertes les plus difficiles de sa carrière, ne ressemblant jamais à l’un des meilleurs joueurs du monde.

En juin, Dominic et Filip s’étaient battus pour le titre à l’Adria Tour de Belgrade. L’Autrichien a remporté le titre sur terre battue mais était loin de cette performance lundi pour subir une défaite précoce.

Dominic Thiem a remporté trois matchs contre Filip Krajinovic à Cincinnati.

Filip est venu à New York avec une seule victoire dans le top 10, remportant la deuxième dans un grand style après avoir laissé Thiem loin derrière.

Dans sa meilleure performance au service de tous les temps, Krajinovic a perdu deux points derrière le tir initial, tirant son élan à partir de là et prenant le dessus au retour pour prendre d’assaut l’adversaire et remporter dix des 11 derniers matchs.

Le Serbe avait 17 vainqueurs et neuf fautes directes, Thiem comptant jusqu’à 30 fautes directes, la plupart de son coup droit. Tirant un vainqueur du service dans près de 40% de tous ses points, Filip avait un énorme avantage de 42-22 dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups, forgeant une avance de 21-8 dans la plus longue fois pour sceller l’affaire avec style.

Après le match, Thiem a déclaré qu’il n’avait jamais senti le ballon, incapable de trouver la position au retour et jouant avec beaucoup de pression dans ses matchs. Pourtant, il tentera de trouver les causes d’une telle performance médiocre et de l’améliorer avant l’US Open de la semaine prochaine, affirmant qu’il aime jouer à New York.

« C’était un match horrible en moi-même. Je n’ai pas bien joué ou n’avais pas de rythme. J’avais l’impression de ne pas gagner un seul point au retour, ce n’était pas facile de récupérer les services de Filip. Je n’ai pas réussi à trouver. le timing et la bonne position lors du retour.

Les problèmes étaient également présents dans mes jeux de service, me faisant perdre confiance et pulvériser plus d’erreurs. La pression s’est accrue et tout cela a conduit à ces chiffres terribles à mes côtés. Il est difficile de comprendre ce qui s’est passé, mais j’y réfléchirai et trouverai les réponses au cours des prochains jours.

Je joue généralement bien ici à New York, en dehors de l’année dernière. J’espère que ce sera encore mieux cette fois. Je vais essayer de laisser cette perte derrière moi et de tout recommencer la semaine prochaine. Les conditions sont complètement différentes de ce que nous avions en Australie. Les balles sont différentes, le court aussi. L’humidité est élevée, mais je pense que je peux gérer cela », a déclaré Dominic Thiem.