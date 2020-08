Samedi, le n ° 1 mondial Novak Djokovic a remporté le 35e titre Masters 1000 et le 80e trophée ATP au général à New York. Novak a battu Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 lors de la finale de l’événement Cincinnati Masters 1000, restant invaincu en 2020 (23-0) et obtenant le deuxième Career Golden Masters.

Participant à sa quatrième finale du Masters 1000, Milos a fait de son mieux pour rester en contact avec l’adversaire le mieux classé, cherchant la première victoire contre Novak en 11 rencontres et terminant du côté des perdants malgré une pause précoce dans le décideur.

Le Canadien a eu 26 gagnants et 25 fautes directes, se tenant fort dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups et perdant du terrain dans les plus avancés, particulièrement dans les sets deux et trois. Milos a remporté 27 points sur 41 dans le premier set, offrant deux pauses pour un 6-1 rapide.

Novak n’a pas pu trouver le rythme, réussissant 47% du premier service et offrant à Milos près de 60% des points de retour pour porter le Canadien devant. Raonic a tenu à 30 dans le premier match avec un vainqueur du coup droit, perdant une chance de pause dans le suivant, mais réparant cela deux matchs plus tard lorsque Novak a marqué un revers pour se retrouver 3-1.

Milos a décroché un coup droit sur la ligne gagnante pour confirmer l’avantage et passer 4-1 vers le haut, assurant une autre pause dans le sixième match après la double faute de Novak et scellant le premier match avec un as dans le septième match pour un 6-1 après 30 minutes.

Commençant à se sentir mieux, Djokovic a récupéré ses tirs et n’a perdu que huit points en cinq matchs de service dans le deuxième set, évitant les ennuis et augmentant la pression de l’autre côté. Milos a perdu une balle de jeu à 2-3 et a perdu son service après le revers net de Novak, envoyant le Serbe devant et poursuivant le résultat.

Novak Djokovic a remporté le 35e titre du Masters 1000 à Cincinnati face à Milos Raonic.

Djokovic a tenu à aimer pour ouvrir un écart de 5-2 et a attrapé le set après l’erreur de coup droit de Raonic à 5-3. Partant de zéro, Raonic a tenu à l’amour dans le premier match du décideur et a décroché une pause à 15 ans qui lui a fait passer 2-0.

Pourtant, c’était son dernier moment brillant de la finale, alors que Djokovic prenait en charge d’effacer le déficit et de passer devant. Le Serbe a réclamé 16 des 20 points suivants, obtenant des pauses dans les matchs trois et cinq et tenant à 15 pour un avantage de 4-2.

Au service du titre lors du dixième match, Djokovic a connu une balle de break après un brave revers sur la ligne vainqueur de Raonic, qui a marqué un coup droit facile pour gaspiller une énorme opportunité. Novak a forcé son adversaire à faire une erreur pour une balle de match, le convertissant pour sceller l’affaire et remporter la 35e couronne Masters 1000.

«Au cours des trois, quatre derniers jours, j’ai eu un peu de mal avec ma condition physique, mais j’ai réussi à réussir celui-ci. C’était une rencontre très serrée, jusqu’au dernier tir, c’était le match de n’importe qui.

Je tiens à remercier mon équipe d’être restée là-dedans. Match difficile hier, trois heures. Je veux profiter de cette occasion pour dire bonjour à tous les fans de Cincinnati et de tennis du monde entier; vous nous manquez les gars. Cela semble assez étrange d’être dans ces conditions et circonstances.

Pourtant, nous espérons tous un avenir meilleur, et vous êtes l’une des principales raisons pour lesquelles nous jouons au tennis professionnel, alors j’espère que nous pourrons vous voir très bientôt. Milos a très bien joué dans le premier set, j’ai commis quelques doubles fautes et lui ai accordé deux pauses.

C’est toujours difficile de jouer à Milos. Il a l’un des meilleurs services du jeu, met tellement de pression sur vos jeux de service. Il intervient, cherchant davantage ses tirs dans le dos du tribunal », a déclaré Novak Djokovic.