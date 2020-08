Peut-être, dans quelques mois, on pourrait dire que les protocoles de sécurité et toutes les impositions de la bulle de Flushing Meadows, imposées par le plateau du tournoi et par l’USTA pour les participants de la US Open 2020, ont aidé Serena Williams.

L’Americana recherche le record du Slam, qui appartient toujours à Margaret Smith (24 titres). Serena, un seul Grand Chelem de l’Australie, a ce dernier grand objectif pour sa carrière: Williams est peut-être la plus grande joueuse de tennis de l’histoire du tennis féminin (et pas seulement) et elle n’a toujours pas grand-chose à demander et à essayer. son incroyable carrière, mais ce record devient un cauchemar: après avoir remporté l’Open d’Australie 2017 et la maternité, Serena a disputé quatre finales de Chelem, deux à Wimbledon et deux à l’US Open (2018 et 2019), perdant toujours.

Mais cette année, même avec la pandémie mondiale qui rend l’événement le plus important du tennis américain plus triste et nuageux, Serena aura peut-être les meilleures chances de sa vie de pouvoir atteindre le record du slam tant rêvé (et peut-être détesté!).

Avant que cela ne devienne sérieusement un cauchemar chronique.

Chance de record du Super Chelem de Serena Williams: maintenant ou jamais

Sans beaucoup de rivaux de haut niveau et sans la pression de la foule à Flushing Meadows, Serena aura la plus grande chance de sa vie de battre le record.

La situation du simple féminin de l’US Open est encore plus dramatique, respectez celle du simple masculin, avec les absences d’Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Andreescu, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Wang Qiang, Anastasia Pavlyuchenkova, Saisai Zheng, Julia Goerges, Barbora Strycova, Svetlana Kuznetsova, Fiona Ferro, Lin Zhu, Yafan Wang, Anastasia Potapanova et Samantha Stosur.

Halep et Andreescu sont les rivaux qui ont battu Serena lors des finales de Wimbledon et de l’US Open 2019. La pression de la foule a joué des tours à Serena ces dernières années à New York. En 2015, la défaite sensationnelle contre Roberta Vinci était l’un des symptômes de ce syndrome domestique, qui a fait échouer l’Américain pendant cinq années consécutives.

C’était le meilleur exemple: quel match Serena gagnerait 99 fois sur 100. Mais cette fois, de nombreux adversaires seront absents et la foule ne sera pas là. Elle devra maintenir la pression et se mettre en forme, afin d’augmenter ses chances d’atteindre la deuxième semaine de New York et d’essayer de remporter le titre.

Ce pourrait être les meilleures conditions pour Serena de remporter le 24 Grand Chelem de sa glorieuse carrière et de réaliser un rêve qui est devenu trop souvent incontrôlable: maintenant ou jamais.