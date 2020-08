Joueur de tennis biélorusse Victoria Azarenka Elle a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments après avoir battu la Britannique Johanna Konta en trois sets serrés, dans un match où l’ancienne numéro un mondiale a dû surmonter un set adverse. Demain, en finale, elle affrontera Naomi Osaka.

-Grand retour contre Johanna Konta:

« En général, c’était un très bon match et de grande qualité. Je pense que Johanna a très bien joué, surtout dans le premier set où elle a fait très peu d’erreurs et a été très forte. J’ai donc décidé dans le deuxième set de faire un pas en avant et Essayez de tout faire. Déjà dans le troisième set avec la dynamique positive, je me sentais beaucoup plus à l’aise, sans pression et en étant agressif à tout moment. Je suis content de la victoire. «

-Changement d’opinion d’Osaka sur le fait de ne pas jouer les demi-finales de Cincinnati:

« Pour être honnête, je pense que tu devrais lui demander et pas moi. Je ne connais pas les messages qu’elle a reçus et je ne sais pas quelle est sa situation. Le plus important en ce moment est que demain nous allons jouer un grand match. Et c’est tout. Naomi est une joueuse fantastique et atteindre une finale n’est pas un hasard, loin de là. C’est une grande réussite. «

-Probabilités de succès pour demain contre Osaka:

« Je dois gagner deux sets sur trois. J’en ai juste besoin. Je devrai m’adapter au style de jeu d’Osaka demain. Je connais un peu son jeu et je devrai faire de mon mieux si je veux lui tenir tête. J’espère pouvoir m’amuser en finale et réussir. soulever le titre. Je rêve de devenir champion à Cincinnati. «

-Doutes dans votre tennis ces derniers mois:

«Je suis un être humain et bien sûr j’ai souvent des doutes. Malgré cela, j’ai essayé d’avancer avec une mentalité positive et j’ai réagi à des situations très compliquées. En ce moment, je me sens très bien et je veux maintenir ce bon niveau. aussi longtemps que possible. J’ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour être dans le moment que je suis. «