Daniil Medvedev, troisième tête de série et finaliste de l’US Open de l’année dernière, est arrivé au deuxième tour à New York, battant Federico Delbonis 6-1, 6-2, 6-4 en une heure et 46 minutes. Le Russe a contrôlé le tableau d’affichage du début à la fin, perdant 13 points derrière le tir initial et repoussant les deux chances de pause pour augmenter la pression de l’autre côté du filet.

Volant 46% des points de retour, Daniil a toujours été aux commandes, offrant cinq pauses sur neuf opportunités et scellant l’affaire avec style pour atteindre le deuxième tour. Le Russe a pris un départ parfait, décrochant une prise impressionnante après l’autre et gagnant des pauses dans les matchs deux et quatre pour remporter le match d’ouverture 6-1.

Daniil a sauvé ces deux points de rupture dans le deuxième match du deuxième set, remportant deux pauses précoces pour un 6-2 et un pas massif vers la ligne d’arrivée. Le troisième set a vu un meilleur tennis de l’Argentin qui était là pour se battre, produisant quatre matchs de service confortables et subissant une seule pause à 2-2, ce qui a suffi au Russe pour franchir la ligne d’arrivée avec une prise dans le dixième match.

La 14e tête de série Grigor Dimitrov a évincé Tommy Paul 6-4, 6-3, 6-1 en une heure et 51 minutes, dans l’espoir de répéter la demi-finale d’il y a un an. L’Américain a gâché les sept occasions de pause, subissant cinq pauses sur les 12 chances de Dimitrov de terminer son voyage au premier tour.

Grigor a débuté la rencontre avec une pause, sauvant six balles de pause dans les matchs quatre et six pour rester devant. Paul a effacé trois points de set à 3-5 avant que Dimitrov ne termine le premier match avec une prise à 15 dans le dixième match. Le Bulgare avait l’avantage sur le service et le retour dans le deuxième set, perdant trois points au service et offrant des pauses dans les matchs un et neuf pour se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Les favoris ont atteint le deuxième tour le deuxième jour.

Grigor a décroché une double pause dans le troisième set, passant au sommet et établissant le choc contre Marton Fucsovics. La sixième tête de série et un autre demi-finaliste de 2019, Matteo Berrettini, ont battu Go Soeda 7-6, 6-1, 6-4 en deux heures et une minute.

L’Italien a réussi 18 as et a sauvé les quatre chances de pause, volant trois fois le service de l’adversaire pour sceller l’affaire en sets consécutifs. Matteo a dû creuser profondément dans le deuxième match, repoussant ces quatre chances de pause et ne plus jamais éprouver de problèmes dans ses matchs.

Il a remporté les trois derniers points du tie-break pour un 7-5, prenant de l’élan et prenant d’assaut Soeda pour assurer le deuxième set en 25 minutes. Le Japonais a donné le meilleur de lui-même dans le troisième set, menant 4-3 avant que Matteo ne passe à la vitesse supérieure pour prendre 12 des 13 derniers points et se diriger vers la ligne d’arrivée.

Le finaliste de Cincinnati Milos Roanic a battu Leonardo Mayer 6-3, 6-2, 6-3 en une heure et 49 minutes, perdant 13 points derrière le tir initial et ne faisant jamais face à un point de rupture. Dominant au retour, Milos a saisi cinq pauses sur neuf occasions, faisant tout sur le court et continuant là où il était parti il ​​y a une semaine.