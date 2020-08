Joueur de tennis russe Daniil Medvedev Il a été surpris de voir comment Roberto Bautista a changé le jeu et a réussi à le vaincre en quarts de finale du Cincinnati Masters 1000 2020, un tournoi où le joueur russe était l’un des grands favoris pour le titre avec Novak Djokovic ou Stefanos Tsitsipas .

-Comment le jeu s’est compliqué dans le deuxième set:

« C’était un match un peu étrange. J’étais en contrôle du jeu dans la grande majorité du jeu, puisque Roberto ne jouait pas son meilleur tennis. Mais il semble qu’il a changé sa stratégie et les choses ont changé. Pour égaliser dans le deuxième set, je pense que j’avais mes chances de pouvoir remporter le match, mais Roberto était meilleur que moi au sommet du match, et finalement il a très bien joué, surtout à la fin du deuxième et de tout le troisième set. Il a mérité la victoire. «

-Bautista est aujourd’hui l’un des joueurs les plus sous-estimés du tennis:

« Roberto est un joueur de tennis très solide qui sait très bien ce qu’il fait sur le court. Il sait gagner des matchs et en gagne beaucoup chaque année. Il connaît ses forces et ses faiblesses et essaie de tirer le meilleur parti de toutes ses vertus en jouant très intelligemment. Il est un joueur de premier niveau et il est sûr de battre bon nombre des meilleurs joueurs de tennis du circuit. Bien qu’il ne soit pas dans le top cinq et qu’il n’y ait pas beaucoup de joueurs pour se battre pour le Grand Chelem, il peut vous causer beaucoup de problèmes dans certains matchs. «

-Préparation jusqu’à l’US Open:

« En général, je suis assez content du niveau de tennis que j’ai affiché cette semaine. Pour être honnête, je pensais que la situation serait pire. Physiquement je ne me sens pas à mon meilleur, mais cela fonctionnera progressivement et avec le pas Je me sentirai mieux après les matchs. Des matchs comme ceux d’aujourd’hui vous font apprendre beaucoup de choses pour l’avenir le plus proche. À l’US Open, tout sera plus compliqué, car nous jouerons le meilleur des cinq sets et nous devrons essayer de gagner le correspond le plus rapidement possible pour ne pas se retrouver avec beaucoup de fatigue musculaire. «

-Il marquera quelques points dans cette tournée nord-américaine:

«Quand la nouvelle a été annoncée sur la façon dont les points seraient distribués jusqu’à la fin de la saison, je savais que sur la tournée nord-américaine, je n’allais pas ajouter beaucoup de points, mais je ne les perdrais pas non plus. Quand je suis arrivé ici, je savais que quoi qu’il arrive, j’allais me battre. pour chaque match auquel j’ai joué afin de sortir le plus loin possible du tournoi. Aujourd’hui, j’ai fait de mon mieux pour tenter de remporter la victoire, mais mon adversaire était supérieur à moi et a remporté la victoire. J’essaierai d’être prêt à donner le meilleur de moi-même. l’US Open « , a conclu