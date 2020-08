Il y a un an, le monde était différent et aucune pandémie n’était capable d’éclipser les exploits sportifs. Daniil Medvedev Il était le grand protagoniste du tennis, avec un été tout simplement incroyable au cours duquel il a à peine perdu des matchs et a montré un niveau de jeu à peine imaginable avant ces moments. Le Russe se dirige maintenant vers une défense de titre au ATP Masters 1000 Cincinnati 2020 de manière inhabituelle: sans public et ailleurs que d’habitude. Il a résolu son duel avec Marcos Giron Solvently et lors d’une conférence de presse, il a abordé certaines questions d’intérêt pour tous les fans.

« C’était difficile de jouer aujourd’hui, il faisait très chaud. Heureusement, j’ai pu bien servir, car je ne suis pas satisfait de mon match de base, mais gagner était ce qui comptait et je l’ai fait sans abandonner mon service, en deux sets et sans atteindre le tie-break. c’était la priorité », a déclaré le Russe. « L’année dernière a été incroyable, j’essaie de m’en souvenir pour me convaincre que je peux à nouveau jouer à ce niveau. Je sens qu’à l’entraînement je me sentais très bien, donc même s’il est encore tôt, j’espère déployer mon meilleur tennis le plus tôt possible », fit remarquer le Russe.

On vous a demandé si vous vous sentiez obligé de le faire défendre le titre ou ce sentiment a diminué avec la restructuration du classement par l’ATP. « Je ne ressens aucune pression. Je suis venu voir à quel niveau je suis, j’ai beaucoup raté le tennis. Six mois sans compétition, c’est trop long et je veux me tester et voir si je peux affronter les meilleurs du monde. » Je me sens comme le champion en titre, je pense que j’aurai ce sentiment l’année prochaine lorsque nous jouerons à Cincinnati », a déclaré un Daniil qui n’a aucun problème à jouer sans public.

« Tout le monde est prêt à se battre pour gagner des matchs, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de se préparer de quelque manière que ce soit à jouer sans public car nous l’avons tous fait régulièrement, lors de séances d’entraînement ou de tournois mineurs quand nous étions jeunes. J’ai beaucoup travaillé avec mon entraîneur, mais à un niveau général, pas à rien de spécifique », a déclaré un Daniil Medvedev qu’il a admis ne pas pouvoir conduire pendant six mois en raison d’une infraction commise à Monaco. «J’ai été rattrapé à 163 km / h, j’ai dépassé de loin la limite de vitesse. Je voulais rentrer le plus vite possible après une longue journée d’entraînement», a-t-il déclaré.