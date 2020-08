Roberto Bautista était littéralement à un pas de disputer la finale pour le titre dans la bulle de New York. Les Masters 1000 de Cincinnati a changé de place, mais si les mots du meilleur joueur espagnol du moment le précisent, c’est que Flushing Meadows représente une opportunité imbattable pour ajouter de la substance à son record, pour montrer que l’un des meilleurs tournois de tennis de l’année est toujours là même si beaucoup ont décidé de se déconnecter.

Celui qui n’a pas décidé de devenir accro après l’incroyable match que Roberto et Novak ont ​​disputé en demi-finale du tournoi américain, peut penser, peut-être, à ce que le tirage principal de l’US Open 2020 tiendra. Si quelque chose est clair aujourd’hui, c’est que les tirages ne le sont pas. ont été extrêmement difficiles pour deux poids importants de la Marine espagnole: Bautista, le plus gros truc, Nole a été mesuré en duel Au visage de chien pour continuer dans le tournoi. Il n’a pas obtenu son billet pour la finale, mais ses déclarations sont très intéressantes pour savoir quelle sera la feuille de route la plus immédiate de Castellón.

– La fin du match, qui comprenait la fermeture du toit: « Je sais que j’ai le droit d’être très frustré, parce que j’étais très proche de gagner. J’ai servi pour gagner le match et j’étais à deux points de l’avoir. Je peux aussi penser autrement, penser que je suis revenu au niveau professionnel de la Je pense que mon retour sur le circuit a été très bon: j’ai joué de très bons matchs cette semaine, et j’ai réussi à gagner le match contre le numéro un mondial. «

– L’approche avec laquelle Cincinnati a joué: « Pour moi, chaque semaine et chaque compétition, j’y fais face à 100%. Cincinnati n’est une préparation à rien. Quand j’ai commencé ce tournoi, j’ai commencé à me concentrer sur Cincinnati, et maintenant je vais commencer à me préparer pour la semaine prochaine. Cincinnati est un tournoi. Cours de Masters 1000, je n’ai pas pris ces jours pour préparer quoi que ce soit. J’étais prêt à 100% à passer une très bonne semaine. «

– Fermez le toit pendant le match: « Tout le monde savait qu’ils pourraient peut-être attendre un peu plus longtemps pour fermer le toit rétractable, n’est-ce pas? C’était une décision malheureuse. Ce n’est pas la première fois que je suis en désaccord avec Lars Graff. Je pense que j’avais totalement tort, mais pour le moment je ne le fais pas. Je ne peux rien faire. Bien sûr, c’était une mauvaise décision de Graff, cela a complètement brisé le rythme du jeu que j’avais. Fermer le toit, soudainement, signifie une pause de cinq minutes. Je suis totalement en désaccord avec la décision qu’il a prise. «

– Différence de vitesse sur les voies principales par rapport aux voies extérieures: « De mon point de vue, les courts extérieurs sont un peu plus rapides que le court Grandstand et le court Louis Armstrong. Je n’ai toujours pas pu me rassembler à l’Arthur Ashe. Peut-être que nous nous sommes habitués à tout cela au Grand Chelem maintenant, non? les pistes principales sont un peu plus lentes que là où toute l’action se déroulera. «

– La performance de Djokovic dans les moments décisifs du match: « Je pense qu’il a joué un jeu décisif incroyable au troisième set aujourd’hui. Il avait deux as dès le début du bris d’égalité et a battu le score très tôt. Je veux garder que j’ai joué à un très bon niveau dans ce match. J’en ai eu un. super semaine et j’étais sur le point de gagner. Je vais essayer de ne pas penser à tous les négatifs, de laisser derrière moi le fait que je ne pouvais pas clôturer le match en servant 6-5 en ma faveur. «