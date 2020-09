Denis Shapovalov Il était l’un des hommes qui a bouclé sa passe au deuxième tour hier. Le talent canadien continue de chercher son décollage définitif, et pour cela, il a embauché un Mikhail Youzhny qui est d’une grande aide pour l’Américain, qui a fait l’éloge du Russe. Lors de sa conférence de presse après sa victoire contre Korda, Denis a également réfléchi sur ses sentiments à chaque fois qu’il rentre à New York.

Son sentiment avec New York, la ville qui l’a fait connaître.

«J’ai l’impression que chaque année que j’ai joué ici, j’avais un soutien incroyable. Et surtout cette victoire contre Daniil (2017), je l’ai battu en deux sets, et je me souviens d’avoir utilisé cette confiance de Montréal en jouant très bien les gros points. C’était un très bon début. pour ma carrière, et cela m’a laissé un grand sentiment à chaque fois que je retourne à New York; je suis toujours plus confiant, j’ai l’impression que tout a commencé pour moi à Montréal et à New York. «

Shapovalov a plaisanté sur le tirage au sort et a analysé son rival d’hier, Sebastian Korda.

« Oui, je disais à Felix (Auger-Aliassime) avant le tournoi que je me fiche du tirage au sort, car je sais qu’ils vont nous opposer. J’étais déjà préparé pour Felix (rires). Sebastian n’était pas beaucoup plus facile. Certainement c’est une grande promesse. Il a un grand jeu. Donc ce n’est qu’une question de temps pour lui et il sera un joueur formidable. Donc c’était en fait un premier tour très difficile. Je suis très heureux de passer à travers, même si jouer sans les fans est définitivement différent J’adore m’accrocher à eux pour me remonter le moral. J’ai donc dû le faire moi-même ces derniers matchs. Mais je m’y attends assez rapidement. «

Sur son union avec Mikhail Youzhny.

« Oui, c’était vraiment génial. Mikhail était définitivement l’un des joueurs que j’admirais quand j’étais très jeune. Il était l’un des premiers joueurs avec qui j’ai eu une photo. C’est fou de travailler avec lui, de le connaître en tant que personne et en tant qu’entraîneur. , et j’ai l’impression qu’il a beaucoup aidé mon jeu. Il a définitivement fait de moi un joueur plus intelligent. Son positionnement, sa façon de lire le jeu, est juste un autre niveau pour moi. Donc, avoir cette opportunité de travailler avec lui a été très bien pour moi et j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris de lui. «

New York sans public, un changement radical.

« Certainement pas. New York est connue pour son énergie, les fans sont très électriques. Je me souviens des deux dernières années où j’ai joué à Gaël et c’était électrisant. C’est définitivement un changement. Mais nous avons nos propres suites et c’est vraiment sympa. Ça fait deux semaines. plutôt calme. «