Musique dans les minutes précédentes. À partir de là, silence et les applaudissements de la fancam virtuelle. C’était l’accompagnement avec lequel Novak Djokovic compté dans le premier match nocturne du US Open 2020. Son duel avant Damir Dzumhur Il n’aurait pas le stade le plus électrique du monde à Arthur Ashe lorsque la nuit commence à tomber, mais l’objectif ne devrait pas changer un seul iota: gagner, convaincre et économiser de l’essence après avoir disputé plusieurs matchs de suite la semaine précédente à Cincinnati.

Le premier jeu était un déclaration d’intention côté bosniaque: malgré leur amitié hors piste, le duel n’allait pas être une course pour le numéro un. Il a généré une balle de break, mais Novak l’a résolu avec un service et une volée réussis. Et lorsque vous manquez votre première chance et que votre service est très faible, vous savez ce qui va suivre. Djokovic a mis la pression sur le reste dès le premier match, a certifié la pause à sa première occasion et mis de la vitesse de croisière, avec des actions directes sur des vidéos de temps forts (dont un droit de rebond prochainement au milieu de la piste spectaculaire).

Djokovic #USOpen (- @ Eurosport_RU) pic.twitter.com/Prd6XiS0WL – doublefault28 (@ doublefault28) 31 août 2020

L’impression que donnait le Serbe était celle de vouloir usure minimale. Solide et constant au service, maintenant une vitesse proche de ses meilleurs niveaux: agressif dès le premier coup, surtout avec la droite. La prédilection pour chercher à raccourcir au maximum les points a fait que Damir, un gars diesel qui demande beaucoup de rythme pour entrer dans les jeux, ne savait pas où aborder le Serbe. 6-1 en 23 minutes – probablement l’un des sets les plus rapides de sa carrière.

Le début de deuxième set suivi les mêmes cours. Arrivé à 6-1 et 2-1 en faveur, Dzumhur n’avait pu que gagner un point avec son deuxième service. Un. Mais soudain, le Bosniaque, qui n’avait pas trouvé le moyen de marquer des points, a pris un changement de tactique gagnant. Il a décidé de brouiller complètement le duel: presque tous ses revers sont devenus couper, jetant des balles mortes au centre du court et coupant le rythme de croisière de Nole. Le centre de Damir était qu’il ne pouvait pas convertir les trois occasions de pause qu’il avait dans le sixième match du set, plus au mérite de son rival qu’à son propre démérite. Le septième, cependant, est devenu éternel: plus de dix minutes avec toutes sortes d’alternatives … que le Bosniaque a clôturé avec un as. Il était parti chez Arthur Ashe.

Cependant, le plan de jeu réussi et renouvelé de Dzumhur ne pouvait pas faire de miracles. Par exemple, je ne pouvais pas cacher l’étrange jeu avec de grandes lacunes au service propre d’un gars qui ne fait pas partie des cent premiers au monde. Le 6-4 du deuxième set, oui, a laissé un sentiment totalement différent du premier set: Novak bafouilla pour lui-même, probablement exaspéré par ses 15 fautes directes et le sentiment que son adversaire avait de multiples occasions de casser son jeu.

Le troisième ensemble avait un seul mot écrit dessus: procédure. On jouait peu au tennis: si avant que Dzumhur ne tente de ralentir le jeu au maximum, le bosniaque se noyait et le match devenait un spectacle de cirque d’abandons, de coups de passe, de grimpe au filet et de coups pas toujours bien exécutés. En proie à des problèmes abdominaux, Damir a jeté l’éponge et Novak a terminé la tâche dans un troisième set placide.

Les 6-1, 6-4 et 6-1 du Serbe marquent le début de trois étapes: un premier set où Novak est entré dans un état catatonique et tous ses coups semblaient télécommandés, un second de petit repli où il a dû être totalement concentré pour faire face à un nouveau style de jeu, et un troisième où il n’a pas eu à faire trop d’efforts. Et le plus important: aucune trace d’inconfort au cou. En moins de deux heures, le Serbe est déjà au second tour. Kyle Edmund y attend.