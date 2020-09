Il n’est jamais agréable de tourner après la retraite de votre adversaire, mais Dominique Thiem peut se féliciter d’avoir dû affronter deux sets très difficiles contre Jaume Munar lors de ce premier tour de la US Open 2020. L’Autrichien a besoin d’un rythme compétitif car il semble loin du niveau de jeu qu’il a montré il y a des mois à Melbourne. Candidat ferme pour le public, le déroulement du tournoi devrait le conduire à reprendre confiance en son jeu et déployer tout son arsenal de coups. Lors d’une conférence de presse, il a réfléchi sur diverses questions, parmi lesquelles ce qu’il a dit sur les absences de Roger Federer et Rafael Nadal a eu un impact particulier.

– Sensations pendant le jeu: « Je suis content de la façon dont je me suis battu, j’ai toujours eu une bonne attitude et la vérité est que ce n’était pas du tout facile de battre Jaume aujourd’hui », a déclaré l’Autrichien. «Je ne me sentais pas tout à fait à l’aise car il y avait du vent et les pistes sont très différentes cette année par rapport à l’année dernière. Le Louis Armstrong est aussi beaucoup plus lent que les extérieurs sur lesquels je m’étais entraîné, mais j’ai l’impression d’avoir joué un bon match. Il a aimé la façon dont j’ai joué le bris d’égalité et c’était dommage qu’il ait dû se retirer », a-t-il déclaré.

– Attentes concernant Sumit Nagal, votre prochaine pierre d’achoppement: Le joueur indien n’a pas un grand nom sur le circuit, mais il a montré à plusieurs reprises qu’il pouvait gagner des matchs à ce niveau. Thiem a été interrogé sur lui et est retourné un an en arrière pour se souvenir de la figure de Sumit. « J’ai vu son match contre Roger ici l’année dernière et je me souviens qu’il a eu un très bon coup droit. Je vais analyser un peu plus son jeu, je suis sûr que ce ne sera pas facile, mais j’ai l’impression que ça dépend de moi. Je vais devoir être à 100% ». déclaré.

– Absences de Roger Federer et Rafael Nadal: « Evidemment, il n’est jamais agréable que deux joueurs de tennis de leur niveau ne soient pas en compétition ici. J’adore aussi regarder leurs matchs et j’aime les voir s’affronter, mais je pense que ça ne devrait pas être une nouvelle. Il faut s’y habituer car à court terme. il sera habituel qu’ils ne soient pas en Grand Chelem. Je ne pense pas que ce soit un problème pour le tennis, nous sommes beaucoup de grands joueurs qui sont ici « , a déclaré un DThiem inquiétant qui veut mettre fin à ça US Open 2020 à l’empire des Big 3.