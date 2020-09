L’Autrichien Dominique Thiem Il était très fier de sa performance aujourd’hui contre l’Indien Sumit Nagal. Pour avoir bien préparé le crash, bien planifié. Cependant, entre l’analyse de ce match, la tête de série numéro deux a parlé de Marin Cilic, son prochain rival, et a également rappelé l’un des, selon ses propres termes, « trois meilleurs matchs que j’ai jamais disputés », les quarts de finale du US Open 2018 contre Rafa Nadal.

Analyse du match contre Nagal.

« Je pense que c’était un bon match dans l’ensemble pour nous deux. J’ai bien joué aujourd’hui, je dois dire que aussi. Il avait un bon plan pour le match. Il est très dangereux quand il peut dicter avec sa main droite et j’ai essayé d’éviter exactement cela. Il a aussi des jambes. très, très rapide. Il se déplace très vite sur le court. J’essayais de jouer mon tennis plus vite pour le garder sur son revers, pour ne pas le laisser dicter avec son coup droit. J’ai très bien fait aujourd’hui. «

A propos de Marin Cilic, son prochain grand rival.

« Il est l’un des grands champions de la dernière décennie, l’un des rares joueurs actifs à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem ici à New York, comme chacun sait. Il a réalisé presque tout ce que vous pouvez accomplir en tant que joueur de tennis: champion du Grand Chelem, Champion du Masters 1000, il a disputé deux autres finales dans un Grand Chelem. Comme je l’ai dit, certainement l’un des meilleurs joueurs de la dernière décennie, grand champion. Bien qu’il ne soit certainement pas au sommet de son art, plus tôt cette année, Peut-être que l’année dernière aussi, il est toujours dangereux dans ces grands tournois. Ce n’est pas un gars que je veux affronter au troisième tour, c’est un ancien champion. Dans une bonne journée, il peut battre n’importe qui. Ça va être très difficile. «

Dominic a également été approché avec l’envie de se souvenir d’un grand match: Nadal, quarts de finale 2018.

« J’adore me souvenir de ce match, car c’était l’un des trois meilleurs matchs que j’aie jamais disputés. Il y avait une bonne ambiance là-bas. Je me souviens du tour précédent contre Anderson, qui était finaliste à l’US Open ’17 à l’époque, et contre qui J’ai joué du très bon tennis. J’ai gardé ce bon feeling jusqu’aux quarts de finale contre Rafa. Je pense que nous avons tous les deux joué à un bon niveau. C’était presque cinq heures. Bien sûr, j’ai été très déçu de ne pas remporter la victoire mais cela m’a aidé à jouer une grande finale de année, cela m’a donné un énorme regain de confiance. Juste après, j’ai disputé un match nul en Coupe Davis. J’ai gagné Saint-Pétersbourg et je me suis qualifié pour la finale de l’ATP. Cela m’a donné un énorme coup de pouce pour le reste de la saison. Certainement quelque chose dont je me souviendrai pour toujours J’adore regarder les moments forts ou parfois même tout le match quand je m’ennuie ou que j’essaye de revivre le sentiment d’une manière ou d’une autre. «

L’ambiance de ce jeu, extraordinaire.

« C’était ma première bataille nocturne avec Arthur Ashe. Je pense que la confrontation avec Rafa est géniale la plupart du temps; de grands rallyes et très attrayants. En général, c’est incroyable de partager le terrain avec lui. Je pense que nous nous respectons beaucoup, nous l’avons déjà eu beaucoup de batailles. L’ambiance est super. Je pense que nous avons tous les deux bien joué ce jour-là (rires). «