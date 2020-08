Dominique Thiem part pour la première fois dans un Grand Chelem comme l’un des deux graines principales. Une circonstance causée par la perte de Nadal et dont l’Autrichien tentera de profiter, même s’il ne vient pas, peut-être, avec la préparation souhaitée. Dominic est tombé dans son premier duel en Cincinnati, mais il reste optimiste sur le fait que l’US Open lui réserve de grandes choses. À propos de la vie dans la bulle, de la façon de surmonter mentalement une telle défaite et du panorama actuel du circuit, Thiem s’est exprimé lors de sa conférence de presse avant le tournoi.

– Réactions au positif de Paire: « Il y a beaucoup de gens impliqués dans ce tournoi. La possibilité que quelqu’un puisse être testé positif est assez élevée. Je souhaite juste à Benoit le meilleur et j’espère que personne d’autre ne testera positif, c’est la chose la plus importante.

– La bulle new-yorkaise: «Je pense qu’il n’y a pas d’endroit plus sûr au monde que celui-ci. Tout au plus vous pourriez vous enfermer dans une grotte quelque part, ou au milieu de la mer (rires). Sinon, je me sens très en sécurité ici. Nous sommes dans une bulle. Encore. ainsi, il est clair qu’il y a des choses qui peuvent arriver, comme c’est le cas de Benoit. J’espère que personne d’autre n’est infecté, mais je peux vous dire qu’ici tout est super strict « .

– La perte précoce surprise à Cincinnati: « Des matches comme celui-ci peuvent arriver. J’ai vu à quel point Filip jouait après notre match, il a très bien battu Fucsovics et était sur le point de gagner deux sets à zéro contre Raonic. Il joue à un très bon niveau, et je n’en avais pas. ma meilleure journée. D’où le résultat. Je connais mes forces, que les choses peuvent changer très rapidement. J’espère être meilleur à l’US Open, même si c’est un peu étrange de rester sur les mêmes pistes et dans le même environnement après une défaite comme celle-ci .

Ce n’est pas facile. Normalement, lorsque vous perdez, vous êtes toujours en colère et déçu. Vous montez dans l’avion, vous allez dans un endroit différent et oublier la défaite est plus facile. Ici, vous êtes au même endroit depuis assez longtemps, il n’est donc pas facile d’oublier la défaite et de vous occuper d’autres choses. J’ai essayé de me donner un jour de congé, de regarder des matchs à la télévision, d’aller voir d’autres matchs en direct, ce qui n’est pas facile à cause des circonstances actuelles. «

– À propos de la nouvelle association de joueurs: « Je ne peux pas en dire beaucoup car je n’ai pas lu le document. Je ne l’ai pas signé parce que je ne sais pas ce que c’est. Je pense aussi que ce que fait l’ATP est plutôt bien, il est clair qu’ils ne sont pas parfaits, parce que personne n’est parfait , mais le tennis en général est dans un très bon moment. Ce sont des moments difficiles en raison de la crise du COVID, et le tennis n’est pas la seule chose qui a été endommagée. Je pense qu’il est très important que restons ensemble et non séparés. En fin de compte, je ne peux pas en parler beaucoup car je ne suis pas impliqué. «

– La transition rapide du hard court au dirt en quelques semaines: « C’est une situation nouvelle, mais si vous la regardez, quelque chose de similaire se passe entre Roland Garros et Wimbledon, entre lesquels il ne reste que trois semaines. C’est viable. Ce n’est pas facile en raison des différents fuseaux horaires et du changement de continent, ce sera un défi. C’est peut-être un avantage pour ceux qui ne réussissent pas si bien ici, car ils seront plus frais et mieux préparés pour Roland Garros. Nous verrons. C’est une situation nouvelle, aussi pour moi, je ne sais pas encore comment je vais y faire face. À ce jour, je suis totalement concentré sur New York et je fais de mon mieux. «