Il y a un argument qui excite les fans, notamment en période de coronavirus avec l’arrêt du tennis fixé pour le moment jusqu’au 12 juillet et une grande incertitude sur les temps de récupération des circuits mondiaux ATP et WTA. Quatre lettres, un mot magique, un acronyme qui fait rêver et déchaîne les factions opposées: GOAT.

Le meilleur de tous les temps. Le meilleur jamais. Beaucoup en ont parlé, en utilisant les critères les plus disparates, souvent pour donner du crédit à leur thèse. Qui était le plus grand? Roger Federer? Nadal? Connors? Borg? Peut-être Henri Cochet? Ou Bill Tilden? Quelqu’un a-t-il déjà exprimé des pics de performances comme Lew Hoad? Nicola Pietrangeli l’a souvent souligné.

Ou a-t-il fait une émission comme John McEnroe? Et Djokovic peut-il rattraper et dépasser le roi Roger? Bref, ça ne sort pas et la question est vouée à ne jamais avoir de vraie réponse. L’un des critères universellement reconnus pour l’établissement des classements est le nombre de victoires dans les tournois du Grand Chelem.

Chez les hommes, ce classement spécial est mené par Federer (20), suivi de Nadal (19), puis Djokovic (17) et Pete Sampras (14) et progressivement tous les autres. S’adressant à Eurosport, Daniil Medvedev a récemment fait l’éloge du numéro mondial.

4 Roger Federer, l’appelant le plus grand de tous les temps.

Medvedev sur Roger Federer

« C’est une question difficile mais pour le moment, c’est Roger Federer (le meilleur joueur de tous les temps) parce qu’il a un Grand Chelem de plus que n’importe quel autre joueur », a déclaré Daniil Medvedev.

« Si je pouvais leur poser une question, ce serait: comment gagner autant de titres du Grand Chelem? » il a dit. « Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude de copier quelques clichés », a déclaré Daniil Medvedev. «C’est sûr le revers de Marat Safin.

Mais j’ai aussi essayé le service de Roger Federer. Mais à un moment, j’ai réalisé que je devais développer mon propre style et c’est ce que j’ai fait. « Federer mène le bal avec un record de 20 chelems en carrière, Nadal est un derrière sur 19 tandis que Djokovic rattrape 17 après sa victoire à l’Open d’Australie en février 2020.

Le Serbe Djokovic a dominé sur les courts durs de Melbourne avec huit de ses 17 chelems en dessous. L’Espagnol Nadal est le «roi de la terre battue» de tous les temps avec 12 victoires à l’Open de France sur 19. Alors que la star suisse Federer a huit victoires sur gazon à Wimbledon grâce à sa collection de 20 chelems.

Le prochain Grand Chelem est l’US Open à partir du 31 août. Nadal et Federer ne joueront pas à Flushing Meadows, mais le n ° 1 mondial Djokovic a confirmé qu’il voyagerait. Le Serbe visera à gagner pour la quatrième fois à New York.